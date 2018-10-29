協助台商鮭魚返鄉報告 綠委：對陸委會小失望

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中時
林勁傑

陸美貿易戰火延燒，立法院教育及文化委員會今邀集相關部會進行「美中貿易衝突，政府如何協助台商返鄉投資，並解決相關障礙」專題報告。科技部長陳良基指出，目前已有3家廠商獲准進駐科學園區，近20家廠商聯繫中。陸委會副主委李麗珍則稱，陸委會已建立與經濟部、海基會聯繫平台，提升服務效能，擴大對台商的相關服務。

陸委會副主委李麗珍於報告中表示，因陸美貿易爭端及國際政經情勢劇烈變化，已有台商表達將生產基地移回台灣與回台投資意願。經濟部已於今年設立「投資台灣事務所」，以「招商、投資、審查一條龍」方式提供台商回台投資、全球布局以及新南向政策的一站式服務，藉由統籌政府資源排除投資障礙，加速台商落實在台投資計畫。

李麗珍說，陸委會已建立與經濟部、海基會聯繫平台，並協調現有台商服務平台；包括陸委會的「台商服務窗口」、經濟部「台商聯合服務中心」及海基會「台商服務中心」。整合服務能量與資源，提升服務效能，擴大對台商的相關服務。

不過，民進黨立委鍾佳濱質詢時提出，「對陸委會小失望」。因陸委會報告中只提及台商回台投資有何種優惠；但以陸委會的部會專業應告知台商鮭魚返鄉所面對的風險，他也當場要求陸委會會後補齊書面報告。

(中時 )

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