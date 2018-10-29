爆遭騙淪飯局妹 女星為性感形象困心魔憂鬱10年

2018年10月29日 11:51 中時電子報 吳品瑤

今年48歲的女星丁寧出道超過20年，今年首度以《幸福城市》入圍金馬獎最佳女配角獎，她自謙過去一直沒有代表作，如今入圍受到肯定，讓她非常感動，而回憶過去，一直想當個好演員的丁寧，有很長一段時間因拍寫真集而被歸類為「性感女星」，即使接戲卻被當作綜藝咖看待，甚至遭前東家安排參加飯局後慘遭丟包，她表示外界有色眼光讓她很沒安全感，坦言性感形象讓她被心魔所困，為此憂鬱了10年。

身材高挑健美的丁寧早期拍攝《叛逆與風騷》寫真集，給人性感女星的形象，甚至被定位為脫星，但她對此相當不喜歡，據《蘋果》報導，丁寧表示當時大家覺得她很性感，上節目也得打扮性感，她為此憂鬱不已，每天回家蹲在門口哭，理由是她覺得自己不只有這樣，真正的夢想是好好當一個演員，坦言有長達10年都困在這樣的情緒中，即使上綜藝節目賺到知名度，但卻覺得空虛找不到自我定位。

丁寧更表示，因為無法跟「性感」二字切割，導致她對外界又很強的戒備心，「我很怕別人侵犯我、佔我便宜」，連藝人陳為民也說過她給人這樣的感覺，丁寧更透露曾被經紀公司帶去參加飯局，大爆「那時候局好多，想不到他們還有收錢」，本以為只是老闆找她吃飯，沒想到一去看見眾多政商名流，而老闆竟然說有事就開溜，把她丟包在飯局陪吃，而雖然在場都是大人物因此沒對她動手動腳，然她對這種文化相當感冒，因此防衛心更加重。

而丁寧之後終於有機會接戲，剛接觸戲劇時，某次因前一天趕拍夜戲，隔天凌晨要趕到新竹另一個劇組開鏡，即使她硬撐趕路，仍是遲到1小時，工作人員後來都用斜眼看她，暗罵她是新人還遲到，攝影師則酸她長這樣很難拍，連導演都惡整她，一場戲NG十多次，又罵她：「妳是豬啊，不會演戲來幹嘛？來浪費我們時間」，但面對劇組的惡意，丁寧只能忍耐，結束時還笑著說再見，離開後自己蹲在車子旁崩潰大哭40分鐘，推測不知是不是自己被當綜藝咖「戲劇的人覺得我是不同規格，所以綜藝和戲劇是兩回事」。

還好她個性不服輸，想演戲的心讓她撐了下來，如今才有機會入圍金馬獎，但也自認沒代表作，「身為演員希望有代表作，但不是每個人都這麼幸運」，但也因此領悟到至今經歷的一切，「都是為了成就我現在」，她很感謝家人支持她的演藝事業，坦言當初入行拍寫真出名，家人其實反對的，但父母卻沒有說出阻止的話，只是要她想清楚，而如今入圍金馬，丁寧最感動的是對父母有交代，讓爸爸說出很以她這個女兒為榮。

(中時電子報)