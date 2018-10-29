前天聲援婦聯會挨批 柯P今表示：其實不熟

2018年10月29日 11:56 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲前天出席眷村文化座談會，過程談到轉型正義時，柯聲援婦聯會稱「現在運作都好好的，你管它過去在幹什麼？」挨批為了搶功眷村票不擇手段。柯文哲29日態度轉為低調，他坦言，「其實後來發現，自己那天在雞同鴨講，人家婦聯會我在講救國團， 其實後來發現，婦聯會我不熟」。

柯文哲日前一席「婦聯會現在運作好好的，管它過去幹什麼」引發譁然，民進黨北市長候選人姚文智不以為然回擊，柯在每年228是在哭爽的嗎？當年為了拉攏綠營的，所流下來的眼淚，如今令人不寒而慄。對此，柯29日受訪坦言，那天在雞同鴨講，人家婦聯會他在講救國團，這個是這樣啦，其實他後來發現，婦聯會他不熟。

柯文哲表示，台北市的轉型正義成功的是救國團，但也還是有還沒搞定的，像是大安北段、內湖五期跟大巨蛋，「我們處理救國團秉持三個原則，先解決現在避免發生後才追究責任，在這三個順序原則下， 至少劍潭救國團還算可以」。

媒體追問是否不滿黨產會追究婦聯會？柯則打模糊仗，他表示，不過這個是這樣，他的經驗是救國團、大安北段經驗，把握順序原則就可以，先解決現在避免以後發生才追究。

至於對手丁守中也罵柯此舉是為了搶藍營票，柯表示，其實他的個性是這樣，想講啥就想啥，不用怕誰講甚麼話，自己搶藍的就會少掉綠的票，所以做自己就好了！

媒體追問柯之前挺蕭曉玲案又支持嘉禾新村，如今選舉將屆態度似乎有變化？柯對此表示，其實婦聯會他本來就不熟，嘉禾新村他犯的錯是他不曉得那塊地不是市府的，至於蕭案則是雙邊都有錯，國民黨講前半段、民進黨講後半段，典型的追究誰犯錯誰被處罰，最後就是辦不下去了。

(中時 )