《全台最速報》批韓國瑜招商陪睡說 邱議瑩出面否認失言

2018年10月29日 12:02 中時電子報 綜合報導

◎批韓國瑜招商陪睡說 邱議瑩出面否認失言

民進黨籍立委邱議瑩日前在道明中學群組中發言說，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發爭議，她29日上午出面說明，她表示：「陪睡的政見是韓先生提出來的，該被譴責的是他不是我！」

◎成大女研究生校園命案 清潔工借2000元不成行凶

成大教育研究所2年級陳姓女研究生28日晚間遭發現陳屍諮商室內，警方根據監視畫面鎖定成大外包清潔工林榮富，今天清晨6時許在林的前丈人住處將他逮捕，他供稱借錢不成，一時衝動將陳女勒斃，警方依殺人罪嫌將他移送台南地檢署。

◎普悠瑪司機尤振仲出院 坦言身心俱創

一列普悠瑪列車21日下午在宜蘭新馬站發生翻覆意外，釀18死，司機員尤振仲受傷送醫，他在今天（29日）上午出院，並由女兒代筆，感謝醫療團隊的幫助，讓他得以安心治療與休養。

◎殯葬修法都是綠委提案連署 李鴻鈞痛批選舉愛用奧步

新北市議員候選人黃林玲玲新莊競選總部29日上午成立，新北市長朱立倫、新北市長候選人侯友宜、親民黨立委李鴻鈞等到場力挺，李鴻鈞拿出一份立法院公文，痛批民進黨選舉愛用奧步，日前炒得沸沸揚揚的新莊殯葬園區議題，從頭到尾都是民進黨籍立委提案及連署修法，一到選舉就反過來汙指新北市政府主導，李鴻鈞呼籲選民「讓我們用選票一起來教訓民進黨」。

(中時電子報)