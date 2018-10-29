高雄》簽署「南部反空污大聯盟」訴求 陳其邁：多管齊下儘速改善

2018年10月29日 12:14 中時 李義

民進黨高雄市長候選人陳其邁29日鄭重回應「南部反空污大聯盟」的訴求，除了簽署同意之外，同時表示他早在去年12月17日的空汙大遊行，就已在臉書貼文指出，降低空氣汙染，是政府無可迴避的責任，政府應多管齊下，降低空汙。

針對「南部反空污大聯盟」發起1111南部反空汙遊行的四點訴求，陳其邁回應表示，關於固定污染源，他將要求台電、中鋼、中油等三大國營企業應改善設施與製程，加強空汙減量，並與中央合作，邀集學者專家、環保團體共同研擬可行降汙方案，逐年將空汙排放減量。

陳其邁指出，高雄的空汙問題，起源於長期以來政府的產業政策方向，以及重北輕南政策，例如汙染的重工業多在南部，而總公司設在台北，結果是汙染工廠在高雄，稅收卻給台北。

針對空汙的改善，陳其邁回應「南部反空污大聯盟」的訴求，同時提出主要政策如下：

一、持續要求國營事業必須帶頭改善，包括中鋼應儘速將1、2號煉焦爐改為乾式，並儘速更新。

二、逐漸將重工業的汙染環境，改善為綠色的宜居城市，愛河的整治、自來水質的改善、港灣碼頭的開發，以及公園綠地的開闢，讓更多中、北部人移居至高雄。

三、爭取中央專案補助，將煤礦砂改為室內貯存。同時要求台電興達電廠加速汰除一號到四號燃煤機組，大林電廠的超臨界燃煤機組加裝「濕式靜電集塵器」。

四、對環評許可核准的數量與實際排放量「差異大」的個案，將逐一檢討改善，降低汙染物的排放量。

五、在移動汙染源的整治，全力推動在地電動車產業發展，營造電動機車友善環境，逐步推動高雄市成為全台第一個電動機車城市。

六、運用大數據、人工智能分析預測空氣品質狀況，進行調控，降低汙染。透過智慧城市的全面數據監測，避免惡意排放，並主動公布各項監測數據，向大眾說明。

七、借鑑國外經驗，成立「高雄市空氣品質管制委員會」，由副市長親自督導，跨局處協調，並加入民間代表，加強民間參與，給高雄更好、更乾淨的空氣。

(中時 )