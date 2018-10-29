高雄》同框荒謬大師 韓國瑜問：誰是沈玉琳？網笑噴

同框荒謬大師 韓國瑜問：誰是沈玉琳？(圖/翻攝自YouTube)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
韓國瑜與沈玉琳一起微服出巡。(取自YouTube謝謝琳來了)

近來網路聲量高漲的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，和藝人「荒謬大師」沈玉琳合拍網路影片，韓國瑜今(29日)在臉書粉絲頁發文表示，自己其實不常看電視，尤其是綜藝節目，所以當大家說要與沈玉琳一起「微服出巡」時，他竟一頭霧水問：「誰是沈玉琳？」

沈玉琳日前主動邀韓國瑜上他的網路節目，韓國瑜今(29日)在臉書粉絲頁貼出影片完整版。面對曾任北農總經理的「菜販」韓國瑜，沈玉琳不忘給韓國瑜「荒謬隨堂考」，當沈玉琳自信滿滿地拿出一樣蔬菜說：「我考一個你答不出來的」，沒想到韓國瑜竟秒答「大芹菜啦，拜託」，接著還往頭上一撞說：「撞一下就知道了」，讓大批網友看完笑到噴淚。

影片中沈玉琳自稱「巨星」，還要韓國瑜稱他「嘉義彭于晏」，韓國瑜則反問「彭于晏？這樣就叫巨星」，讓在場人笑翻。沈玉琳還刻意拿對手陳其邁的濃密黑髮嗆聲，沒想到韓國瑜大器表示「陳其邁不僅頭髮濃密，外型算比較帥氣、清秀」，對於沈玉琳問：「幾歲開始落髮？」韓國瑜則糾正沈玉琳說：「我沒有落髮，是掉髮啦！」

韓國瑜說拍攝當天初次見面，卻像許久不見的老友般，「我一句、沈兄一句，逗得現場笑聲不斷。最難得的莫過於透過這次合作，偷偷的、近距離的聽到鄉親最真實的聲音，實屬得來不易，民眾的這些建議我也點滴在心」。

(中時電子報)

韓國瑜民調灌水？朱學恒：原來一切都是綠營弄的
韓國瑜當選率首度贏陳其邁原因曝光！他幫了大忙

文章來源：韓國瑜臉書

放小孩自己吃火龍果 完全靜音！… 喪屍潮再現！好市多新產品上架就…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。