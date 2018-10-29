高雄》同框荒謬大師 韓國瑜問：誰是沈玉琳？網笑噴

2018年10月29日 12:09 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

韓國瑜與沈玉琳一起微服出巡。(取自YouTube謝謝琳來了)

近來網路聲量高漲的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，和藝人「荒謬大師」沈玉琳合拍網路影片，韓國瑜今(29日)在臉書粉絲頁發文表示，自己其實不常看電視，尤其是綜藝節目，所以當大家說要與沈玉琳一起「微服出巡」時，他竟一頭霧水問：「誰是沈玉琳？」

沈玉琳日前主動邀韓國瑜上他的網路節目，韓國瑜今(29日)在臉書粉絲頁貼出影片完整版。面對曾任北農總經理的「菜販」韓國瑜，沈玉琳不忘給韓國瑜「荒謬隨堂考」，當沈玉琳自信滿滿地拿出一樣蔬菜說：「我考一個你答不出來的」，沒想到韓國瑜竟秒答「大芹菜啦，拜託」，接著還往頭上一撞說：「撞一下就知道了」，讓大批網友看完笑到噴淚。

影片中沈玉琳自稱「巨星」，還要韓國瑜稱他「嘉義彭于晏」，韓國瑜則反問「彭于晏？這樣就叫巨星」，讓在場人笑翻。沈玉琳還刻意拿對手陳其邁的濃密黑髮嗆聲，沒想到韓國瑜大器表示「陳其邁不僅頭髮濃密，外型算比較帥氣、清秀」，對於沈玉琳問：「幾歲開始落髮？」韓國瑜則糾正沈玉琳說：「我沒有落髮，是掉髮啦！」

韓國瑜說拍攝當天初次見面，卻像許久不見的老友般，「我一句、沈兄一句，逗得現場笑聲不斷。最難得的莫過於透過這次合作，偷偷的、近距離的聽到鄉親最真實的聲音，實屬得來不易，民眾的這些建議我也點滴在心」。

(中時電子報)