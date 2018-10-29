花蓮》花蓮縣議員、市代候選人蔡啟塔、蔡翼鍾父子聯合競選總部成 立 冠蓋雲集

2018年10月29日 12:37 中時 范振和

花蓮縣前縣長吳國棟（右）為參選市代的蔡翼鍾（中）採掛競選綵帶後，祝福親家蔡啟塔（左）父子過關斬將。（范振和攝）

參選花蓮市代的蔡翼陽（右）致贈包子、粽子（包中）給同樣參選市代的哥哥蔡翼鍾（中），一旁參選縣議員的父親蔡啟塔（左）大感欣慰。（范振和攝）

花蓮縣前縣長吳國棟（右一）、陳清水（右二）等人參加蔡啟塔父子聯合競縫總部成立大會，場面熱絡。（范振和攝）

花蓮縣第一選區縣議員候選人蔡啟塔與參選花蓮市民代表（主字里）的兒子蔡翼鍾，28日舉行聯合競選總部，前縣長王慶豐、陳清水、吳國棟等多人現身，支持群塞爆會場。

花蓮縣前議長蔡文景為弟弟蔡啟塔披掛競選帶，而蔡啟塔的親家前縣長吳國棟則為蔡翼鍾披掛競選彩帶；蔡啟塔另一參選市民代表（美崙區）的兒子蔡翼陽也上台，父子3人一起接受祝福。

蔡啟塔曾任市長、國民黨花蓮縣黨部主委等職，此次爭取連任，以挑戰一票難求為訴求，在1021普悠瑪出軌翻車事件後，此訴求更顯得安全交通與車票難求的重要性。

蔡啟塔說，他擔任縣黨部主委期間，推動黨政平台，爭取花蓮交通建設，最支持他的就是交通部主任祕書林木順，當時林每個月都來花蓮協助爭取，也陪伴他度過人生最低潮。

除了林木順到場祝福外，蔡啟塔表示，他會用他的生命在議會成立「議政平台」，為花蓮的交通建設、經濟發展努力，此次會出現女縣長，他將以「共創縣政」，希望提供新任縣長最好的施政建言。

蔡翼鍾說，他當兵時，在國防部示範樂隊服役，退伍後前往日本做國際貿易，在日本住了8年，去年5月返鄉，參選的理由很簡單，花蓮是他的故鄉，回來是要就近照顧家人，為鄉親服務，大家一起拚經濟！由於他第一次公開上台發表政見，相當緊張，不斷看小抄，也讓觀眾對他不做作的真性情，熱情掌聲鼓勵。

(中時 )