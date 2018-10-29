指鹿為馬！監院竟把救扁案與查扁案視為同案

2018年10月29日 12:11 中時 周毓翔

前總統陳水扁昨晚替兒子陳致中助選站台，以自創的「新四不」挑戰中監保外就醫紅線。國民黨立委今在立法院司法委員會質詢監察院副秘書長劉文仕，藍委認為此事法務部與中監已經失職，監察院應該主動調查糾正。劉文仕竟拿前監委黃煌雄所提的救扁案指出，已經有立案，應該會併案處理。

國民黨立委許毓仁質詢劉文仕，認為阿扁頻踩保外就醫紅線這件事，監察院應該糾正法務部跟中監。劉文仕答詢時指出，黃煌雄在2012年時就已經立案調查，權責上他無法發表意見，也無法探知調查狀況。

不過，經查該案是黃煌雄接受台大醫師柯文哲以及陳水扁辦公室陳情，自動調查扁醫療情況；當時陳水扁尚未保外就醫，黃煌雄在報告中指出，法務部及所屬矯正機關明顯漠視陳水扁身心狀況出現的異常傾向，導致延誤醫治，使陳水扁的病情惡化，而且在缺乏醫療專業知識的情況下任意對外發言，明顯失當。

國民黨立委吳志揚表示，黃煌雄當時提的案子是與陳水扁醫療人權有關的案子，但他現在向監察院檢舉調查的，是陳水扁已經保外就醫後，對其在外的行為規範的問題，「根本八竿子打不著，沒有一樣的。」

劉文仕受訪時表示，如果有人認為要去調查的話，監察院的業務處會去考量是否為同一案，就國民黨立委所提出要查陳水扁保外就醫的案子而言，業務處認為應該是同一案件，應該會併案審查，會記錄下來請監察委員來了解。至於藍委檢舉要求監察院調查，「沒有檢舉不檢舉，有時候委員看到報導也會調查。」

(中時 )