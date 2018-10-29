NBA》老爸修理兒子？快艇狂電巫師32分

2018年10月29日 12:10 中時電子報 黃及人

新球季轉到巫師打球的小瑞弗斯，竟被自己老爸狠狠修理！因為瑞弗斯總教練領軍的快艇，29日在主場發揮超全面進攻火力，全隊有9人得分上雙，快艇最終136比104痛宰巫師，笑納本季第4勝(2敗)，巫師則吞最近的3連敗。

小瑞弗斯是在今年7月，被快艇交易到巫師換回中鋒葛泰，29日首次回到過去4年效力的快艇主場，小瑞弗斯內心勢必百感交集，加上又要面對自己老爸的場邊督軍，小瑞弗斯表現只算平平，替補打了23分鐘，拿9分、3助攻。

快艇從一開賽就不給巫師任何機會，不僅打完上半場，就取得15分大幅領先，就算來到末節，快艇更把雙方差距擴大到30分以上，只能說小瑞弗斯在最差的時機，重返老東家主場面對自己父親，自然難逃慘遭痛宰的無情命運。

畢竟巫師本季開局狀態很糟，不僅只拿1勝5敗，更傳出內訌麻煩，沃爾和畢爾相當不滿隊友只顧進攻、忘記防守，美媒更直接點名是巫師第3得分點波特，沒想到先發大前鋒馬基夫莫里斯還在此役腦震盪退場，更是雪上加霜。

快艇則展現得分點眾多優勢，托必亞斯哈里斯攻下全場最高22分，且抓11籃板，路易斯威廉斯17分，布雷德利15分，哈瑞爾與馬加諾維奇各有13分，貝弗利、賈林納利與史考特各拿11分，亞歷山大10分、8籃板及7助攻。

(中時電子報)