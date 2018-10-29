避開貿易戰火！這家飛機製造廠股票硬是上漲3.5％

一架波音787客機。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

在貿易戰流彈的襲擊之下，美股經歷了自2008年金融海嘯以來最慘烈的1個月。驚滔駭浪之下，美國最大出口商、全球民航機製造大廠波音(Boeing)證實，它已經成功避開了貿易戰火，未來20年中國航空公司還會再購入價值超過1兆美元的客機，基本上不受美中貿易爭端的影響。波音為此提高了全球銷售和利潤前景，讓它的股票硬是上漲了3.5%。

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波音之所以能夠在股市慘況中逆勢上揚，主要原因在於，中國針對美國飛機的關稅並不適用於波音公司目前向中國銷售的大部分飛機。因此波音幾乎不受兩國之間的貿易戰火影響，相當幸運。

根據CNN報導，美國最大出口商、全球民航機龍頭廠商波音是美國道瓊指數中最貴的成份股，在美股上週狂跌的走勢中，它成為推動股市攀升的一個重要力量。報導分析，隨著關稅威脅迫在眉睫，美中貿易戰繼續升級，美股幾乎應聲而倒。

然而波音公司卻相當成功的避開這一波攻擊，因為在貿易關稅清單中，中國針對美國飛機所課徵的關稅，並不適用於波音目前向中國銷售的大部分飛機。因此波音方面的業務幾乎一如既往地穩健、上揚。

中國是波音公司全球最重要的市場之一，預計未來20年內，中國航空公司還會再購買價值超過1兆美元的客機。

波音宣稱公司的新飛機訂單強勁，商用飛機盈利能力獲得飆升，其商用飛機的訂單甚至成長到4130億美元。銷售額成長了4%。上季度利潤飆升31%。因此，波音還提高了全年的銷售和利潤前景，推升了股價上揚3.5%。未來的獲利前景，可以說是一片光明。

(中時電子報)

文章來源：Boeing says its future is bright -- despite the trade war

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