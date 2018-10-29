政院：加速5G基礎建設 打造創新應用環境

2018年10月29日 12:20 中時 張理國

「5G應用與產業創新策略（SRB）會議」即日起至10月31日在台北國際會議中心舉行。行政院副院長施俊吉今天出席開幕式時表示，今年的「產業發展策略會議」在政委吳政忠督導下，以「5G應用與產業創新」為主題，邀請國內外產官學研界的頂尖專家學者共同研商，為台灣5G的未來發展獻策，希望透過此次會議，能引領台灣5G取得利基，讓電信產業往前邁進。

施俊吉指出，5G結合人工智慧AI(Artificial Intelligence)、物聯網等智慧科技發展，已為大勢所趨。在傳輸及通訊效能的大幅提昇下，5G具有大頻寬、低延遲、低耗能特性，可讓更多創新應用構想，轉化為具體的商業模式，將改變當前的產業生態及民眾生活方式。

施俊吉進一步表示，台灣擁有全球領先的資通訊產業鏈及製造業實力，若能發揮靈巧、快速的優勢，整合軟體和創新應用，5G時代將是台灣下一階段產業發展的黃金時期。為掌握市場先機，取得先行者優勢，政府要加速推動5G的基礎建設，打造有利5G創新應用的環境。

施俊吉說，政府最近兩年多來，積極推動產業創新及數位經濟，加速台灣經濟轉型，已經有初步成果。多家國際IT(Information Technology)大廠選擇在台灣設立人工智慧AI研發中心，5G國際化測試環境也正逐步建立中。另立法院初審通過「無人載具科技創新實驗條例」，在法規中引進監理沙盒機制，開放商用實驗場域，讓國內廠商有機會將技術、設備與應用進行整合。上述均為產業打樁立基的重要發展，讓台灣未來能在全球5G供應鏈佔有關鍵地位。

此外，施俊吉指出，在2G時代，電信商的核心業務是語音，過去他曾參與2G自由化及「電信三法」的制定。直到今日5G時代，已邁入另一個時代和里程，通傳會也將針對「電信法」進行大幅修法。施副院長表示，各界對於5G雖有很多的期待與想像，但目前尚未有人提出5G具體商業模式，若能提出或許將成為5G最重要的發明。

施俊吉強調，行政院全心全力推動5G發展，希望藉由政府與民間通力合作，改善基地台設置及整體制度，能使產業獲得有利的發展環境，帶動未來的經濟發展。

科技辦表示，此次SRB會議以「5G應用趨勢與發展策略」、「5G頻譜及法規」、「5G時代下創新創業發展」、「未來行動智慧生活」及「5G智慧應用發展與產業化推動」等五大議題為主軸，邀請國際專家、國內產業聯盟代表及資通訊產業與相關應用領域業者與會，探討5G相關科技在通信傳播應用、人工智慧、物聯網創新生態、行動智慧生活、智慧醫療、民生防災、娛樂文化及身分驗證發展等趨勢，期能促進5G相關科技創新創業發展。

(中時 )