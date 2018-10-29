UNIQLO 10／26-11／1推出「全家萬聖FUN派對」超強優惠

2018年10月29日 12:16 中時電子報 綜合報導

全家同樂男女童裝超值優惠145元起 本季最強萬聖同享3大系列驚喜好禮等你拿 童裝極暖吸濕發熱衣首度聯名 超萌小小兵與迪士尼公主躍上HEATTECH UNIQLO台中秀泰文心生活店10/26(五)盛大開幕 獨家優惠同步登場

搗蛋有理的萬聖節即將到來，每到這個「不給糖，就搗蛋」的西洋鬼節，大小朋友都會呼朋引伴，舉辦一場熱鬧的變裝派對，成為全家人最歡樂搞怪的節慶。UNIQLO觀察到台灣對於萬聖節的重視，於10月26日至11月1日期間，推出三大優惠驚喜及三大企劃活動，邀請全家人一起來UNIQLO店鋪歡慶萬聖節。男女童裝商品祭出多重優惠，包含首次優惠的Light Warm Padded輕暖空氣外套、特級極輕羽絨外套；首次最低價的童裝法蘭絨格紋襯衫、男女童裝家居服組；超值優惠的男女裝法蘭絨格紋襯衫、男女童裝特級彈性牛仔褲系列。除了讓全家人一起搞怪變裝之外，還推出最好玩的拍照上傳活動及滿額戳戳樂，更推出全新HEATTECH極暖吸濕發熱衣與小小兵和迪士尼公主的首度聯名商品，搶攻大小朋友們的心！另外，UNIQLO的LINE官方帳號亦有新功能登場，期間內綁定LINE好友條碼，即送網路商店NT$100元優惠券。

歡慶萬聖節的同時，UNIQLO也迎接第68家店—秀泰文心生活店的到來，開幕首七日10/26(五)至11/1(四)推出四大開幕驚喜，包含來店禮、滿額贈二重送、小小兵見面會，此外，還有新店獨家優惠包含超人氣男女裝特級極輕無縫羽絨連帽外套限定優惠NT$1,990元、DRY彈性休閒連帽外套 / DRY彈性休閒長褲限定優惠NT$390元起，還有每日限定超值商品，千萬不能錯過！

 驚喜3：給孩子們更多的安心舒適 童裝、嬰幼兒裝限定超低優惠

UNIQLO致力提供孩子們最好的服裝，讓孩子們盡情探索世界不受限。此次萬聖特輯針對童裝及嬰幼兒裝提供多款限定優惠，讓每個孩子都能享受服裝的輕柔舒適。限定優惠機會難得，不容錯過。

 超值優惠區：嬰幼兒內搭褲系列(10分)原價NT190元，限定優惠價NT145元；嬰幼兒圓領T恤系列，原價NT290元，限定優惠價NT245元；童裝條紋T恤(長袖) 原價NT390元，限定優惠價NT290元；女童內搭褲(10分)，) 原價NT290元，限定優惠價NT190元。

UNIQLO最好玩 萬聖派對三大企劃 拍照上傳你的「搞鬼」穿搭

為了讓消費者在UNIQLO體驗到更多的購物樂趣，UNIQLO特別推出三大驚喜活動，除了最新的卡通聯名商品外，UNIQLO更打造來店禮及拍照上傳驚喜，多重優惠不容錯過。

 企劃1：現場拍照上傳FB送好禮！

10/26(五)至11/1(四)活動期間內，凡於UNIQLO實體店鋪變裝拍照同樂，並將照片上傳至Facebook粉絲團Uniqlo Taiwan KIDS & BABY的萬聖節貼文中，即可獲得萬聖節限定紋身貼紙、加倍佳單顆棒棒糖，還有機會抽童裝HEATTECH EXTRA WARM圓領T恤！

紋身貼紙與棒棒糖全台限量30,000份，每日數量有限送完為止。台北時尚京站廣場店與網路商店恕不參加拍照活動/紋身貼紙活動。活動詳情請以店舖及網站公告為準。

 企劃2：萬聖節滿額戳戳樂

活動期間於當日單筆消費滿1000元（含童裝/嬰幼兒裝乙件），即可參加滿額戳戳樂一次(恕不累贈)就有機會獲得萬聖節限定牛奶盒便條紙、萬聖節限定充氣氣球、萬聖節限定萬用小提袋、萬聖節限定透明夾鏈袋！

萬聖節限定牛奶盒便條紙、萬聖節限定充氣氣球、萬聖節限定萬用小提袋，全台限量各10,000份；萬聖節限定透明夾鏈袋全台限量各20,000份，每日數量有限送完為止。網路商店以其他方式代替戳戳樂，隨機出貨提供精美好禮，台北時尚京站廣站店恕不參加。活動詳情請以店舖及網站公告為準。

全家人同樂 三大優惠驚喜不容錯過

 驚喜1：KIDS HEATTECH極暖吸濕發熱衣首度聯名，小小兵與迪士尼公主聯名系列新品登場！

秋冬不可或缺的HEATTECH吸濕發熱衣，帶給人們冬日更輕盈、溫暖溫暖的選擇。此次推出深受喜小朋友喜愛的小小兵和迪士尼公主聯名系列的HEATTECH極暖吸濕發熱圓領T恤，售價NT$590元，讓整個冬季更充滿童趣。

 驚喜2：男女童裝商品多重優惠！

萬聖節是全家大小一起同樂的日子，UNIQLO也於10/26至11/1期間精選多款男女童裝商品祭出首次優惠、首次最低價及限定優惠，邀請全家人一起穿著UNIQLO出遊，搞怪過萬聖！

 首次優惠：男女童/嬰幼兒Light Warm Padded輕暖空氣外套系列指定款，原價NT$990元，限定優惠價NT$790元。男女裝特級極輕羽絨外套，原價NT$2,490元，限定優惠價NT$1990元。

 首次最低價：童裝法蘭絨格紋襯衫原價NT$590元起，限定優惠價NT390元起。男女裝Ultra Stretch家居服組，限定優惠價NT$790元，童裝Ultra Stretch家居服組原價NT590元，限定優惠價NT$390元起

 超值優惠：男女裝法蘭絨格紋襯衫，限定優惠價NT$690元；男女裝特級彈性牛仔褲系列，限定優惠價NT$1,290元；童裝特級彈性牛仔褲系列，原價NT$590元起，限定優惠價NT390元起。

 企劃3：LINE官方帳號新功能登場

10/26(五)至12/31(一)期間內綁定LINE好友條碼，立即送網路商店滿千送百NT$100元優惠券！

使用期間即日起至2019/2/28止，詳情請參考活動網頁說明。

(中時電子報)