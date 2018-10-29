秋老虎高溫細菌仍活躍 幼童慎防染沙門氏桿菌

梧棲童綜合醫院兒童醫學部醫師潘品合潘品合醫師檢查小朋友狀況。（王文吉攝）

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台中6歲張姓男童因天熱愛喝冷飲，外出遊玩時喝了擱置過久的手搖杯飲料，返家後體溫達39度，連續兩日高燒不退，還頻喊腹痛且糞便帶有黏液。家長察覺異狀，將男童送至梧棲童綜合醫院就醫，經兒童醫學部醫師潘品合問診，且進一步糞便培養，確診為沙門氏桿菌感染所引起的腸胃炎，住院幾天後順利出院。

潘品合表示，秋天氣溫仍偏高，是沙門氏桿菌感染活躍時節，若孩童食入受污染的食物或水源，就可能引發感染，且感染後6至48小時內會出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等狀況；與一般病毒性腸胃炎不同，沙門氏桿菌感染者的糞便可能帶有黏液或血絲。

潘品合說，沙門氏桿菌亦會感染人類以外的動物，包括家禽、家畜、爬蟲類等，經由蒼蠅或直接接觸糞便或分泌物後傳播，接觸蛋殼或未煮熟的蛋液亦有可能被沙門氏桿菌感染。

潘品合指出，大部分感染沙門氏桿菌的病人會在數天後自行痊癒，少數病人可能出現較嚴重的併發症，尤其高齡長者與幼童抵抗力較弱，屬高危險族群；如果病患的抵抗力不足，沙門氏桿菌入侵血液後可能引發敗血症、菌血症，甚至腦膜炎、骨髓炎、肝脾膿瘍等併發症。

潘品合呼籲，預防沙門氏桿菌感染，最簡單的方法就是勤洗手，避免食用生食，雞蛋及肉類一定要煮熟，手搖杯等冷飲也需儘早飲用，如果家中兒童高燒3至4天持續不退，就應盡速就醫，避免延誤治療產生嚴重併發症。

(中時 )

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