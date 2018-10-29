中法海洋衛星發射成功 首實現海風海浪同步觀測

2018年10月29日 12:35 中時 楊家鑫

大陸航太科技自主研發不斷推進，同時也與先進國家進行多方位合作。大陸新華社報導稱，29日上午8時43分，長征二號丙運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射了中法海洋衛星。這是兩國合作研製的首顆衛星，將主要用於海洋動力環境監測，首次實現海風和海浪同步觀測。

大陸新華社報導指出，中法海洋衛星是兩國合作研製的首顆衛星，將主要用於海洋動力環境監測。大陸負責提供衛星平臺、海風觀測載荷以及發射測控，法國負責提供海浪觀測載荷，衛星探測數據雙方共用，將為海上船隻航行安全、海洋防災減災、海洋資源調查提供服務保障。

報導稱，中法海洋衛星首次實現海風和海浪同步觀測。該星裝載了大陸研製的微波散射計和法國研製的海洋波譜儀，將在距地520公里的軌道上24小時不間斷工作，實現在全球範圍內對海洋表面風浪的大面積、高精度同步觀測。有利於進一步科學認知海洋動力環境的變化規律，提高對巨浪、海洋熱帶風暴、風暴潮等災害性海況預報的精度與時效。

報導指出，中法海洋衛星是中國海洋衛星系列的重要組成部分，將與已發射的海洋一號C星、海洋二號B星等衛星聯合工作，進行探測數據的系統集成，大大提升海洋衛星的探測手段、時間解析度和空間解析度，形成可見光、紅外遙感、微波遙感相輔相成，全天時、全天候、高空間解析度的海洋綜合遙感體系，進一步提升和完善中國海洋立體觀測能力。

報導還提到，為鼓勵商業航太發展，此次發射搭載了1顆白俄羅斯國立大學研製的科教衛星，以及6顆大陸有關單位研製的科學實驗與技術試驗衛星，是長征系列運載火箭第289次發射。

(中時 )