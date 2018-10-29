彰化》彰縣最新民調出爐 王惠美讓綠地變藍天？

2018年10月29日 12:48 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

彰化縣長魏明谷昨(28日)舉辦競選總部成立大會，力圖在最後階段衝刺。總統蔡英文和行政院長賴清德也現身連袂站台，也是第8度為魏輔選，但據《台灣競爭力論壇》最新民調顯示，爭取連任的彰化縣長魏明谷支持度為僅23.9%，國民黨王惠美支持度為33.4%，雙方差距9.5個百分點，王惠美暫時領先。

彰化縣長選舉進入拉鋸戰，魏明谷政見主打綠能議題，稱將「創造風光大縣」，盼望能打破彰化縣歷屆民進黨籍縣長均只維持一任的魔咒，蔡英文28日第八度至彰化輔選，希望能扭轉民進黨在中台灣的選情。

據《台灣競爭力論壇》最新民調顯示，彰化縣長魏明谷支持度為23.9%，國民黨王惠美為33.4%，未表態率為35.5%，王惠美領先魏明谷9.5％的支持度。

兩位候選人在各選區支持度方面，魏明谷除社頭鄉、田中鎮、二水鄉的第6選區先王惠美外，其餘7個非原住民議員選區，皆是由王惠美領先魏明谷5~28.6個百分點。

此次民調係由台灣競爭力論壇學會，於2018年10月24日至10月25日委託全國公信力民意調查公司進行彰化縣長選舉民調。調查對象是戶籍設在彰化縣，年滿二十歲以上的合格選民，有效樣本共計1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3％，以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。

(中時電子報)