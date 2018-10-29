彰化》彰縣最新民調出爐 王惠美讓綠地變藍天？

國民黨彰化縣長候選人王惠美。（圖／本報資料照，季志翔攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

彰化縣長魏明谷昨(28日)舉辦競選總部成立大會，力圖在最後階段衝刺。總統蔡英文和行政院長賴清德也現身連袂站台，也是第8度為魏輔選，但據《台灣競爭力論壇》最新民調顯示，爭取連任的彰化縣長魏明谷支持度為僅23.9%，國民黨王惠美支持度為33.4%，雙方差距9.5個百分點，王惠美暫時領先。

彰化縣長選舉進入拉鋸戰，魏明谷政見主打綠能議題，稱將「創造風光大縣」，盼望能打破彰化縣歷屆民進黨籍縣長均只維持一任的魔咒，蔡英文28日第八度至彰化輔選，希望能扭轉民進黨在中台灣的選情。

據《台灣競爭力論壇》最新民調顯示，彰化縣長魏明谷支持度為23.9%，國民黨王惠美為33.4%，未表態率為35.5%，王惠美領先魏明谷9.5％的支持度。

兩位候選人在各選區支持度方面，魏明谷除社頭鄉、田中鎮、二水鄉的第6選區先王惠美外，其餘7個非原住民議員選區，皆是由王惠美領先魏明谷5~28.6個百分點。

此次民調係由台灣競爭力論壇學會，於2018年10月24日至10月25日委託全國公信力民意調查公司進行彰化縣長選舉民調。調查對象是戶籍設在彰化縣，年滿二十歲以上的合格選民，有效樣本共計1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3％，以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。

(中時電子報)

政院：加速5G基礎建設 打造創新… 邱議瑩會被「獵巫」許淑華：因為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。