北市全電動公車路線上路 10月底前免費試乘

2018年10月29日 12:24 中時 陳燕珩

66路電動公車路線共有12輛車，由木柵動物園開往松山車站，往返一趟約35公里。（陳燕珩攝）

66路電動公車路線正式上路，即起3天免費試乘，11月開始收費。（陳燕珩攝）

台北市長柯文哲試乘電動公車回市府，有信心北是未來推動速度會是六都第一。（陳燕珩攝）

台北市首條全電動公車路線「66」今天上路，由欣欣客運負責12輛車營運，由木柵動物園開往松山車站，即日起3天免費試乘，11月開始收費。北市府目標4年內推出400輛電動公車，台北市長柯文哲今試乘時強調，儘管北市電動公車成績是六都之末，但有信心明年會變第一。

66路電動公車採1段票收費，從動物園行駛信義快速道路到松山車站，沿途行經政大、文山運動中心、台北101等地，會經過4個捷運站、11個學校及5大商圈，往返一趟約35公里。最早6時30分發車，晚上10時30分為末班車，平日有47班，班距約20分鐘；假日34班次，班距約30分鐘。

北市多年前曾試辦過電動公車，但因電池續航力不足、造價及維護成本高，最後失敗收場。這次捲土重來引進全新車款，車輛淨重12噸，為全球同級12米電動大巴中最輕的，爬坡力大於30％，時速最高110公里，在滿載情況下充電一次可行駛250公里，每輛車一天跑6趟沒問題，車內每座位都配有USB充電，未來還會設置wifi。

柯文哲今出席通車典禮致詞坦言，北市推動速度算六都最後，因之前使用率沒那麼高，但這次推出有把握，隨後他試乘車輛回市府，被問及感想，他笑說坐在車內沒什麼感覺，但對外面環境影響就很大，可以降低汙染，市府計畫從使用量大的幹線公車開始換成電動公車，相信1年後北市會是六都第一。

為鼓勵業者汰換成電動公車，北市將過去每車最高150萬購車補助，改為每公里5元的里程補貼，跑愈久補助愈多，跑8年下來預估可獲超過200萬補助。

另外，欣欣客運在木柵設置場站停放12輛電動公車，該站為智慧綠能示範場占，停車區上方設有太陽能板，每天可創造130度電，供行控中心、尖峰補充電使用。

(中時 )