首屆兩岸民間圓桌論壇今登場　張顯耀：大陸會有重大回應

2018年10月29日 12:51 中時 陳柏廷

首屆兩岸民間圓桌論壇今日上午在北京登場。台灣兩岸圓桌論壇協會理事長、前陸委會副主委張顯耀當場提出4點建議，並呼籲兩岸經濟合作，一起賺全世界的錢。他強調，已經把台商等相關困難透過論壇平台向大陸反映，大陸已表明會有重大回應。

昨日論壇在首都大酒店舉行，出席論壇的除張顯耀，還有國台辦副主任陳元豐，及全國台聯會長黃志賢、台灣兩岸圓桌論壇協會總召集人尹啟銘等人。張顯耀、黃志賢還受邀致詞。

張顯耀在致詞時指出，兩岸重啟對話與溝通的關鍵在於「九二共識」，雖然當前兩岸關係情勢嚴峻，但我非常樂觀，認為可以用「絕地逢生」四個字來形容。而論壇將搭起兩岸溝通對話平台，而且全部公開、透明化。

面對當前陸美貿易戰打得火熱，台商也間接受到波及，張顯耀更當場提出4點建議，包括希望大陸能繼續協助台商轉型升級，幫助台商積極融入大陸內需市場，以及讓台商進一步參與大陸相關一帶一路計畫，並在大陸中央惠台31條政策下，繼續給予台商政策支持。

張顯耀強調，只要兩岸合作沒有辦不到的事，呼籲「兩岸經濟合作，一起賺全世界的錢。」

此外，張顯耀會後受訪時稱，除了希望論壇能夠常態舉辦下去外，目前也已透過論壇平台將台商等遭遇的困難向大陸方面反應，「大陸非常重視之餘，也已表明會有重大回應」。

(中時 )