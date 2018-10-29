陸首個南極永久機場將開建 可增加空域發言權

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隨著大陸國力增長，對於南北極科研也投注越來越多資源。大陸科技日報報導稱，大陸準備在南極冰蓋開工建設大陸第一個永久機場。業界人士稱，建成永久機場意義重大，既能接連大陸的南極戰略和科研需求，也能為大陸在南極擁有空域管理發言權提供必要條件。

大陸科技日報日前報導指出，從有關方面獲悉，大陸第35次南極考察隊隊員將於11月2日搭乘科研破冰船「雪龍」號前往南極。本次考察的一項重要任務是在距離南極中山站28公里的冰蓋上，建設大陸第一個南極永久機場。

報導稱，在第25、26次南極考察期間，大陸曾在南極修建過臨時跑到、簡易機場，用於固定翼飛機起降補給。但至2015年「雪鷹601」極地固定翼飛機投入運作後，「飛機到南極後一直停在俄羅斯的機場。這意味著每年要做大量溝通協調工作。」因此大陸有意在南極建永久機場以期一勞永逸。

報導稱，在業內人士看來，其難度並不亞於建設一座考察站。雖然機場規模不算大，但它對系統導航、通訊系統、氣象保障系統的要求並不低。比如為解決氣象保障問題，3年前，大陸已在備選位置架設自動氣象觀測站，累積氣象相關資訊。

報導指出，大陸目前已選定適合動工位置，位於距離中山站28公里的冰蓋，跑道尺寸預計為1500公尺長，80公尺寬。此前第33次南極考察隊已在選址開展測繪工作。雖然地點已定，但基礎設施工程包括停機坪、候機室等，預計有待數年後建成空港才可動工。

報導稱，新機場的建設，意味著大陸首架極地固定翼飛機「雪鷹601」將擁有南極母港機場，將為大陸熟悉南極機場運行體系、構建南極航空網體系等提供保障。

同時，在業內人士看來，建成永久機場意義重大，既能連接大陸南極戰略需求和科考需求，也能為大陸在南極擁有空域管理發言權提供必要條件。

(中時 )

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