觀光局推宜花東高屏國旅補助 首次納交通費補助

2018年10月29日 12:59 中時 王思慧

交通部觀光局今日宣布，考量宜蘭（不含頭城鎮、礁溪鄉及宜蘭市）、花蓮、台東、高雄、屏東地區觀光連通性，在年終推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」國民旅遊獎勵方案，投入9500萬元，從11月1日至年底，首次納入交通費補助1000元；住宿費補助每房最高1000元，60歲以上者加碼每房最高1500元。兩天一夜以上且放假日未超過一天，獎助旅行社以每位國人旅客每日最高500元，樂齡族每日最高1000元計算，每團補助上限為3萬元。

觀光局表示，此方案挹注9千5百萬元，包括國人自由行住宿優惠及鼓勵旅行業者包裝國人團體旅遊，分別訂定「前進宜花東高屏暖冬遊住宿優惠措施補助要點」及「獎勵旅行業推廣宜花東高屏暖冬旅遊補助要點」，實施期間自11月1日起至12月31日止；此外，考量台灣目前60歲以上樂齡族已達總人口20％以上，平日時間較為充裕，方案中也針對樂齡族群提出加碼優惠，希望為國旅市場挹注新活力。

在自由行住宿優惠方面，國人在周日至周五期間住宿宜花東高屏參與方案旅宿，每房補助住宿費59歲以下每房最高1000元，60歲以上者加碼每房最高1500元，另補助交通費用每房最高1000元。旅行業辦理團體旅遊兩天一夜以上且放假日未超過一天，獎助旅行社以每位國人旅客每日最高500元，樂齡族每日最高1000元計算，每團補助上限為3萬元，每一家旅行社以補助10團為限。

觀光局業務組長劉士銘表示，原本沒納入宜蘭，因為普悠瑪事故的關係，影響宜蘭觀光，因此方案改變。旅宿組長湯文琦則說，考量之前的執行成效，這次補助有之前沒有的交通費補助，希望能提高旅遊意願。

有媒體質疑補助成效，湯文琦說明，這次前進宜花東高屏暖冬遊補助，在當地都有跟地方政府合作的活動；也邀請品保協會、全聯會國旅委員會推薦，把整個觀光局延續活動，優質行程推薦給大家。

台北市旅行商業同業公會國旅委員會主委朱永達表示，快到年底所有團體旅遊都正在結算，現在是國旅的淡季，現在有觀光局補助案可刺激國旅，不能讓他停，相信最受惠的是全民和旅遊業者。

此外，觀光局還提出觀光遊樂業樂齡優惠，協調觀光遊樂業者放寬博愛票年齡從65歲調降至60歲，也規劃「台灣觀巴」樂齡旅遊行程，加強行銷宣傳及媒體露出，以及溫泉美食推廣活動，由溫泉業者與相關產業結合推出住宿、伴手禮及餐飲優惠方案，促進溫泉區旅遊。

觀光局表示，宜花東高屏觀光資源豐富，除觀光局優惠方案外，部分觀光旅館也主動提供每日限量3折住宿優惠，及台東3天2夜優惠等業者措施，主題多樣，期望透過短期獎勵措施，鼓勵國內民眾前往宜花東高屏地區旅遊，刺激擴大在當地的旅遊消費。

(中時 )