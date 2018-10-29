新北》垃圾袋降價爭議 市府批蘇貞昌開環保倒車

2018年10月29日 12:51 中時 葉德正

垃圾袋價格到底要不要降，綠營新北市長候選人蘇貞昌屢批評新北市專用垃圾袋價格比臺北市貴，新北市環保局長劉和然怒嗆，垃圾費隨袋徵收是強調｢垃圾製造者付費｣的概念，新北市面積是臺北市的八倍大，加上城鄉差距等因素，垃圾處理成本自然比較高，蘇老縣長在選前拋出「要讓臺北和新北的垃圾袋價格一樣」的說法，喊價式的政策決定，不僅是「政治再次凌駕專業」，更是對環保發展開倒車。

劉和然說，垃圾處理費徵收，反映垃圾清除處理成本，雙北是目前唯二全面採用「垃圾費隨袋徵收」的縣市，因此垃圾袋價格並不是「垃圾袋的製造費用」，而是「垃圾清除處理費」，不僅不能隨意喊漲或喊降，更不該成為選舉的籌碼。

劉和然說，新北市2010年12月全面實施垃圾費隨袋徵收以來，每日垃圾量大幅減少，從2500噸降到約1400噸左右，資源回收量也同步增加；而家戶平均垃圾處理費亦從一年1300元降到390元，不僅為民眾省下荷包，也符合｢垃圾製造者付費｣的環保價值。

劉和然強調，垃圾處理費並不是不能降，而是要經過「成本」計算，新北市的垃圾處理費率曾在20121年9月由每公升0.42元調降為0.4元，這是因為實施垃圾費隨袋徵收後，垃圾量顯著下降，資源回收率也明顯提升，經過「成本」計算後做出的決策；近幾年垃圾量趨於平穩，未有明顯下降，再加上今年的成本結算數字也還沒出來，蘇老縣長就直接喊出降價口號，不僅是「先射箭，再畫靶」的作法，更違背了垃圾費隨袋徵收的初衷與價值。

劉和然說，不經專業計算所推的喊價式政策，用說的都很容易，因為都是花納稅義務人的錢，「難道花別人的錢，一點都不手軟，就是蘇老縣長你的慣性做法嗎？」

劉和然也說，新北市藉由「黃金資收站」政策，讓民眾以資源回收行為兌換專用垃圾袋，也請老縣長好好做功課、瞭解新北市政與市民。

(中時 )