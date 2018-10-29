MLB》紅襪主帥神算 陣前換將仍大勝

紅襪總教練柯拉慶祝奪冠。（美聯社）

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中時電子報

紅襪於5場大戰後在道奇主場封王，慶功之前照例先犒賞有功將士，最後由關門戰敲出雙轟3打點的皮爾斯(Steve Pearce)獲得世界大賽MVP！然而第5戰真正的功臣未必是皮爾斯，看起來更像是先發左投普萊斯(David Price)。

常言道臨陣換將，兵家大忌，然而紅襪總教練柯拉(Alex Cora)卻在最後關頭撤換王牌賽爾(Chris Sale)，選擇以普萊斯主投關門戰。柯拉自有一套說詞，因為身處國聯道奇主場，他可能不希望賽爾上場打擊，第6戰回到紅襪主場才讓賽爾登板。

有媒體質疑柯拉的調度，但柯拉懶得跟他們解釋，「我們可不是輕敵(當時3勝1負聽牌)，我只是覺得普萊斯會贏。」

結果普萊斯整場比賽的第一球，就被敲成首打席全壘打。普萊斯面色鐵青，柯拉則老神在在。事實上自第一球之後，普萊斯之後的88球沒再讓對手越雷池一步，他7局失1分，除去全壘打之外只被敲兩安，是此役的頭號功臣。

如柯拉所言，他絕不敢輕敵，因此9局下半出來關門的就是賽爾。自從鬧肚子之後賽爾整整瘦了一圈，此局對決道奇的核心棒次，賽爾腎上腺爆發，以連續3個揮棒落空的三振結束比賽。

柯拉賽前已經預告，他有可能放棄平日的守護神金柏若(Craig Kimbrel)，強拉第6戰的預定先發賽爾來救援。波士頓媒體並不喜歡柯拉這種賭博式的用兵，但是柯拉很清楚，打仗最重要的就是戰機，王牌就是要在最重要一刻打出來。

道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)24小時之前還在解釋他的投手調度哲學，今日柯拉就已經在場上擊敗他了。紅襪陣容強大毫無疑問，但柯拉這位菜鳥教頭展現出的指揮若定，恐怕令很多老教頭自嘆弗如。

(中時電子報)

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