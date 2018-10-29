赴美救子超過200天 狄鶯夫婦「返台機票作廢」行蹤成謎

2018年10月29日 12:49 中時電子報 吳品瑤

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐，今年3月因在美國涉恐攻威脅並持有武器而遭逮入獄，夫妻倆得知消息後立即赴美救子，然全案已提升至聯邦層級，即使因孫安佐認罪而讓案子暫時告一段落，然其遣返程序目前仍未確定時間，至今他已被拘留超過200天，而護子心切的狄鶯夫妻已許久未露面，今傳出兩人原定今將返台，然時間到了卻未現身，行蹤再度成謎。

孫鵬、狄鶯為營救兒子孫安佐一事，自3月起赴美後幾乎都在當地陪伴，鮮少回到台灣，據《自由時報》報導，狄鶯夫妻倆3月時得知兒子被捕後，即刻赴美營救，僅6月時因簽證到期返台過一次，待了一個月後又飛赴美國，展開救子行動至今已213天，據傳夫妻倆原定今天凌晨5點15分會抵達台灣，然到了登機時間仍不見兩人蹤影，機票因此作廢，記者撥打電話求證，狄鶯跟孫鵬也都沒回應。

孫安佐涉恐威脅遭逮捕，被美國聯邦檢方以「非美國公民持武罪」重罪起訴之，狄鶯夫妻倆為此找來王牌律師凱勒(Robert Keller)為愛子辯護，為避開公訴並爭取遣返，孫安佐於台灣時間上月28日開庭時全面認罪，法官將於12月11日進行宣判，律師凱勒表示孫安佐在獄中一切安好，飲食、起居都受到不錯的對待，他除了運動之外也會畫畫，至於心情如何？凱勒則說：「他努力忍耐很想回家」。

(中時電子報)