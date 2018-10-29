高雄長庚永慶尖端癌症醫療中心開幕

2018年10月29日 13:25 中時 李義

高雄長庚永慶尖端癌症醫療中心除質子機外，還有各科的醫療團隊為後盾。（李義攝）

總統府祕書長陳菊受邀出席，特別感謝長庚在登革熱、氣爆的付出，現在又引進最新儀器嘉惠南台灣癌症患者。（李義攝）

繼林口長庚醫院之後，高雄長庚醫院29日也成立「永慶尖端癌症醫療中心」，引進世界最先進且昂貴的質子設備治療癌症，預估每年可提供1萬5千人次接受質子治療。

高雄長庚紀念醫院每年癌症新發個案佔全國5.4％，是中南部病人數最多的癌症診療醫院，秉持王永慶創辦人「取之於社會，用之於社會」的理念，斥資逾50億元興建提供南台灣癌症病人國際水準的醫療服務。

總統府祕書長陳菊、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧董事長、高雄長庚紀念醫院院長王植熙院長等剪綵開幕，共同見證南台灣尖端醫療的重大里程碑。

長庚表示，質子相較於X光治療的優異，質子射線除能精準打擊癌細胞外，降低正常組織輻射劑量及副作用，提升病患治療後的生活品質，也降低因輻射所引起次發性腫瘤的風險，而逐漸成為某些腫瘤之有效且較佳的放射療法。

質子治療適用於全身不同部位腫瘤的放射治療，但以越局部、靠近身體單側越佳，許多根治性高的腫瘤，藉由質子治療或合併手術、化療可以得到很好的治癒率和低副作用，但不適用於病患有瀰漫性或多處轉移性腫瘤。

在「永慶尖端癌症醫療中心」開幕前，高雄長庚紀念醫院亦設立了「質子治療低收入戶病患補助基金」，今後每年將提撥新台幣壹仟萬元，全額補助低收入戶病人自費質子治療費用，非低收入戶之經濟弱勢病人亦可依其家庭收支情況，另由「社服基金」補助自費質子治療之部分費用。

(中時 )