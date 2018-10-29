前任讚後任 華人名指揮林望傑、呂紹嘉聖地牙哥相見歡

2018年10月29日 13:04 中時 趙靜瑜

NSO國家交響樂團即將展開「來自台灣」美國巡演行程，美國時間28日下午先在聖地牙哥台灣中心舉辦講座音樂會，向台灣僑胞介紹來自台灣的國家交響樂團。曾經擔任過音樂總監的知名指揮林望傑也特別到現場為樂團加油，現場氣氛溫馨。

林望傑表示，他認為呂紹嘉上任國家交響樂團總監以來，在樂團音色，樂團表達力上琢磨，挖掘音樂深度，也啟發團員潛力，「一個指揮究竟偉大在哪裡？就是知道如何發揮樂團最好的部分，我很高興後繼有人。」

林望傑說話聲如洪鐘，充滿熱情，出任聖地牙哥交響樂團音樂總監13年，把樂團從破產邊緣救回，2014年他首度將團帶到紐約卡內基音樂廳演出，被《留聲機雜誌》樂評評為「美國最新一級樂團，實至名歸」，2017年不續任音樂總監，交棒年輕音樂家，他也被樂團聘為桂冠指揮。

林望傑1951年生於印尼雅加達，畢業於茱莉亞音樂學院，1977年獲得以色列魯賓斯坦國際鋼琴大賽銅牌，後決定走指揮之路，在耶魯大學獲指揮博士學位，也是大指揮家伯恩斯坦的嫡傳弟子，在樂壇表現活躍。1998年到2001年間，林望傑擔任國家交響樂團音樂總監，在他任內開啟樂團音樂視野，制度上朝職業樂團發展，他也建議樂團除了政府支持，也應該成立法人組織做長期的耕耘，讓樂團沒有後顧之憂。

林望傑舉例，美國像費城有「費城之音」，芝加哥交響樂團有獨特的歐陸之聲，紐約愛樂始終說不出來，但已故大指揮家庫特‧馬舒就任紐愛音樂總監之時，紐約愛樂活力十足，有了自己的紐約之聲，「這就是一個好指揮偉大的地方。」

「一個指揮能不能成功，除了技巧外，最重要的是一脈相承的傳統。」林望傑認為他自己很幸運有上帝的眷顧，還有穆勒、伯恩斯坦、庫特．馬舒及杜南伊等，願意給他機會，「我想呂總監跟我一樣，都有來自德國的深厚音樂傳統，我們也一棒接一棒把這個古典音樂的傳統延續下去。」

呂紹嘉則表示，NSO成立32年，「樂團往一流樂團發展基礎的建立，就是在林望傑擔任音樂總監之時，我只是站在前輩基礎上繼續往前。」兩位華人指揮對談間惺惺相惜，林望傑也允諾參加國家交響樂團10月31日在聖地牙哥雅各布音樂中心柯普萊交響音樂廳的音樂會，成為台灣音樂家的最佳後盾。

(中時 )