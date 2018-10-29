大陸漁船泊靠台中港避風 越南籍廚師腳底抹油落跑

大陸籍遠洋漁船「豐祥818號」靠泊台中港避風，發生越南籍廚師跳船落跑事件。（王文吉攝）

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「豐祥818號」有29名船員及漁工，眾人早上在餐廳等不到早餐，經清查發現越南籍廚師疑跳船落跑。（王文吉攝）
越南籍廚師NGUYEN BINH GIANG（右）跳船後，疑上岸後找同鄉友人小聚，船員還收到他傳來的合照。（王文吉翻攝）
大陸籍遠洋漁船靠泊台中港避風，發生外籍廚師跳船落跑，相關單位登船清查，並發動搜尋。（王文吉攝）
大陸籍遠洋漁船靠泊台中港避風，發生外籍廚師跳船落跑，相關單位登船清查，並發動搜尋。（王文吉攝）

大陸籍遠洋漁船「豐祥818號」因受玉兔颱風外圍環流影響，日前在台中外海發生主機故障，申請進入台中港避風。船長29日上午點名時發現，1名越南籍廚師疑似跳船逃跑，船員還收到他傳來上岸後與同鄉友人的合照，台中港務警察總隊獲報後，目前正積極清查中。

航港局中部航務中心表示，中國籍1152噸級「豐祥818號」漁船，27日行經台中港南堤西南方5.4浬處海域時，因風浪過大，加上主機故障，船長向台中港航管中心提出緊急進港申請，待風浪減弱後馬上出港

中部航務中心聯繫相關主管機關後，基於航行安全及人道考量，准予進港避風，27日傍晚5時許順利靠泊8Ａ碼頭維修，由建勝船務代理。台中商港安檢所人員登船執檢，確認有大陸、印尼、菲律賓、越南等29名船員及漁工，初判健康狀況均良好，僅駕駛台有明顯失火痕跡。

不料，29日上午7時左右，該船船員在餐廳等不到早餐上桌，船長清點發現，越南籍廚師NGUYEN BINH GIANG，疑在入港後跳船逃跑，船員還收到落跑廚師傳來與友人的合照，立即向船務公司通報後。移民署、海巡署及港警獲報派員上船清查，並發動搜尋逃逸的越南籍廚師。

(中時 )

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