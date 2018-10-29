基隆》謝立功競總公布民調 還差林右昌12％

2018年10月29日 13:28 中時 張穎齊

國民黨基隆市長候選人謝立功今（29）日在競選總部公布全國公信力民意調查股份有限公司的最新民調，顯示對手林右昌支持度約42.4％，謝立功約29.7％，未表態的人則仍高達20.6％，雙方差距12.7％。（謝立功競選總部提供）

國民黨基隆市長候選人謝立功今（29）日在競選總部舉行記者會，公布一份自己委託的全國公信力民意調查股份有限公司所製作的最新民調。民調顯示，未加權前支持度林右昌約42.4％，謝立功約29.7％，未表態的人則仍高達20.6％，雙方差距12.7％。

謝立功競選總部補充，民調還顯示，基隆市民對蔡英文總統不滿意度高達53.2％，滿意只有29.1％，對中央政府處理普悠瑪事件則高達50.4％不滿意；充分顯示出基隆市長選情在過去1、2周內出現快速翻轉，謝立功的選情快速上升10幾個百分點，林右昌的選情則急速下滑。

謝立功競總說，民調反映4點：1.軍公教的回流，蔡英文的年金改革造成很大的反彈。2.中央執政無能，兩岸關係搞不定，政局不穩定，人民苦不堪言，想要改變。3.謝立功競選總部選舉策略奏效，空軍啟動，不斷打政見牌，用影片的方式呈現，讓更多的人能看見。4.民進黨對普悠瑪號的危機處理不佳，令民眾反彈。

謝立功表示，過去基隆市長選舉，許財利輸李進勇民調差距17％，開票結果出來，許財利倒贏17％，所以選舉沒有到最後一刻，勝負難分，林右昌自己心裡明白，所以才會找了一間民進黨的御用民調公司做一份連在地的民進黨都不會相信的民調。

謝立功呼籲，目前雖差距12％，但要除以2，「我們拉1％，林就少1％，所以實質上只差6％，我們的選情越來越樂觀，贏的機會越來越大，請大家一定要站出來踴躍投票」。

林右昌競選辦公室則對此表示，尊重每間民調公司的調查結果，但很奇怪的是，謝立功的調查結果與各家的民調都不同，今天聯合報民調林右昌64％、謝立功36％，未來事件交易所林右昌72％、謝立功26％，這是一個趨勢，「謝立功先生的數據我們表示尊重」。

(中時 )