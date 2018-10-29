網球》怕淚崩拒辦引退賽 莊佳容低調宣布退休

莊佳容(右)透過臉書粉絲專頁低調宣布退休，並正式成為人妻。(資料照/陳怡誠攝)

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中時電子報
／綜合報導

台灣職業網球女將莊佳容，選在昨天低調透過臉書粉專正式宣布高掛球拍，同時以新嫁娘的身分，進入人生另一階段旅程。

莊佳容來自高雄，在父親莊文騰啟蒙下展開網球路，也由父親跟著擔任教練到處征戰，2001年轉入職業，在2007年和詹詠然攜手打下澳網、美網兩座大滿貫亞軍，2008年8月WTA女雙世界排名達到生涯最佳的世界第5，10多年職網生涯總計獲得22座WTA巡迴賽雙打冠軍，也多次代表中華隊挑戰聯邦盃、亞奧運等大型國際賽。

莊佳容今年已經33歲，在WTA女子職業網球協會單打已經沒有世界排名，雙打則是465名，去年就開始比賽就不如以往多，今年甚至只有參加1月的台灣女網公開賽，最後一場比賽是女雙4強戰，不幸以兩個0：6敗下陣來，接下來就淡出網壇。

就在宣布退休的這天，莊佳容也跟球迷分享自己的人生大事，就是她已經和愛情長跑8年的男友公證結婚，她透露，拒絕打引退賽是想用一貫低調的方式離開職業網球就好，因為自己面對那樣的感性場合會淚崩，並感謝長期支持她的球迷、贊助商、朋友及家人。

莊佳容俏皮寫道：「如果沒有你們，我莊佳容真的沒有辦法交出這樣的成績單，雖然沒有閃耀過人，但起碼拿出來也是霸氣凌人。報告完畢，不敬禮，解散！」

(中時電子報)

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