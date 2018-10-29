AirAsia進軍東北亞 台北大阪單程未稅1388起

2018年10月29日 13:41 工商 張佩芬

AirAsia進軍東北亞，首航霸氣送出400個機位，吸引大批熱情民眾聚集搶票。圖：業者提供

哈日族盛裝打扮力挺AirAsia首條日本直飛航線開航！圖：業者提供

連續十年奪得Skytrax「世界最佳低成本航空獎」的AirAsia，今（29）日宣布明年元月30日正式進軍台灣直飛東北亞市場，首發航線將利用延遠權運行每週四趟「吉隆坡-台北-大阪」（週一、二、三、五）航班，並以空中巴士A330飛行此航線，同時AirAsia也是唯一以廣體客機A330-300營運「台北-大阪」航線的低成本航空公司，並以85分鐘時間完美銜接大阪-夏威夷航線。

AirAsia台北-大阪提供每航班367個或377個座位。為了歡慶首條日本航線即將開航，AirAsia今在台北ATT4FUN大方送出400個「台北-大阪」免費機位，現場一早便吸引大批熱情民眾聚集排隊搶票，同時也宣布明日(30)日中午12點起將正式在官網開賣，單程未稅最低只要新台幣1,388元起，豪華平躺座位單程未税最低也只要新台幣3,388元起，出發日期為2019年1月30日至2019年3月30日。

根據交通部觀光局統計，日本已連續五年蟬聯國人最愛旅遊國家冠軍，每年出境至日本人次仍持續以7%的速度持續成長。身為東南亞低成本航空霸主，AirAsia已在東南亞擁有豐富密集的航班網絡，因此看準東北亞市場，期待能以台灣為樞紐，將東南北亞的航空網絡連結地更加緊密。

AirAsia 長程運輸（AirAsia X）首席執行長Benyamin Ismail表示，AirAsia X 正努力拓展從我們重要樞紐機場：吉隆坡與曼谷出發的航線網絡，而日本又是台灣人熱愛旅遊目的地之一，因此我們相信儘管競爭激烈，但這條新的「台北-大阪」直飛航線，依然會受到台灣人的歡迎。

AirAsia的競爭優勢在於能夠提供超值的票價以及豐富的產品，包含屢次獲獎的豪華平躺座位、安靜區以及優質的Santan機上餐點。該公司感謝所有相關部門授予AirAsia X 第五航權，讓我們能夠順利經營此路線，提供最優惠的票價，而且還提供台灣人能經大阪輕鬆轉接至夏威夷檀香山旅遊的選擇。

AirAsia 台灣行銷業務總經理陳長星則表示，AirAsia為提供喜愛日本旅遊的台灣人更精打細算的飛行選擇，以「台北-大阪」做為前進東北亞市場的首班航線。關西地區一直深受台灣遊客喜愛，從繁榮商圈聞名的「大阪」為出發點，串接古色古香的京都、日洋融合的神戶、悠哉慢活的奈良，關西重要城市間的往返僅需一小時內的距離，每位旅客能夠在大阪旅程中規劃出各式多元的豐富行程。

不僅如此，陳長星更進一步提到，對於擁有較長假期的旅客來說，「台北-大阪」的航班時間剛好滿足想同時暢遊美、日兩國的旅人。從台灣搭乘AirAsia飛往日本大阪，再轉搭乘大阪-夏威夷航線，無縫接軌的完美轉機行程，實現太平洋海島度假的夢想。

AirAsia目前共有8條從台灣出發的直飛航班，分別為台北/高雄-吉隆坡、台北-沙巴、台北-馬尼拉、台北-宿霧；今年甫開航的台北-克拉克及台北-清邁航線，以及明天即將開航的高雄-馬尼拉，而台北-大阪航線不僅是台灣出發的第9條直飛國際航線，更是AirAsia近年來由台灣直飛東北亞的首條航線。

明(30)日中午12點即將以首賣震撼價單程未稅新台幣1,388元起，豪華平躺座位單程未税新台幣3,388元起，搶攻日本市場，首航預計於2019年1月30日16:55台北起飛，此次開賣可購買出發日期為2019年1月30日至2019年3月30日的航班，之後班表仍待相關單位核准。

(工商 )