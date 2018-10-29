台南》赴監院告經部官員瀆職 蘇煥智控黃偉哲收賄2億多

台南縣前縣長、無黨籍台南市長參選人蘇煥智今赴監察院舉發經濟部與民進黨立委黃偉哲勾結，縱容大創公司進口核災食品違法圖利。（陳建瑜攝）

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台南縣前縣長、無黨籍台南市長參選人蘇煥智（右）今赴監察院遞交陳述書，由輪值監委林雅鋒（左）收下。（陳建瑜攝）

台南縣前縣長、無黨籍台南市長參選人蘇煥智今赴監察院舉發經濟部與民進黨立委黃偉哲勾結，縱容大創公司進口核災食品違法圖利。蘇煥智指出，根據大創公司台灣供應商億豐富負責人葉啟中表示，為拜託黃偉哲關說，前後行賄2億7000萬，並在黃偉哲關說下，經濟部國貿局嚴重瀆職。

根據葉啟中向新北地檢署形式陳狀中指出，104年年初大創因以偽造產地標籤方式，違法進口核災地區食品，遭到台灣主管機關查獲後，台灣大創旋即要求葉啟中牽線，由黃偉哲辦公室前主任曾碧珠及黃偉哲對主管機關施壓。

蘇煥智今赴監察院遞交陳述書予輪值監委林雅鋒。蘇煥智在監院前表示，大創在2015年3月份被查獲進口核災食品至台灣，經濟部國貿局卻拖到2015年11月才下禁止處分，拖了8個月，其間6月份又被查獲一件，國貿局查獲後又拖5個月才處分，前後查獲2次，不知為何經濟部拖這麼久？經濟部已有包庇、消極不作為、瀆職問題。

蘇煥智指出，2015年11月5日大創被禁止進口期間，經濟部面對日本大創連續偽造文書、偷渡進口原應要嚴格審查，不能再放行，卻在黃偉哲關說下，續進口694個批次，總共319個貨櫃，2067公噸，如此龐大數量，國貿局竟然只憑廠商的書面保證就放行，這是一個非常嚴重瀆職的行為。

蘇煥智還說，在此事件中，根據大創公司的供應商億豐富負責人葉啟中表示，因他們拜託黃偉哲關說，前後付款2億7000萬。在立委關說下，竟然經濟部沒有盡到把關責任，因此他們今要舉發經濟部國貿局局長楊珍妮、經濟前部長鄧振中違法瀆職、圖利廠商及官商勾結。

蘇煥智說，他們已針對黃偉哲貪污瀆職及官員違法失職在地檢署提出告發，而監察院部分主要是針對官員瀆職行政相關責任，需要監察院介入調查。

根據葉啟中向新北地檢署形式陳狀中陳述，黃偉哲及曾碧珠向主管機關施壓後，台灣大創於104年3月10日宴請曾碧珠，並於餐宴上協議發包訂單給葉啟中以作為對價，而104年3月9日葉啟中與曾碧珠在大創宴請前相約神旺大飯店，葉啟中將所有賄賂錢財點清交付後，並告知曾碧珠所需求訂單數量，再由曾碧珠隔日在喜來登飯店飯局中，與台灣大創負責人西谷晃司、日本大創大原貴光商議談判。

(中時 )

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