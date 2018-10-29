SOGO周年慶造勢 徐旭東帶頭全台衝108億元

2018年10月29日 14:03 中時 郭家崴

遠東SOGO台北店周年慶11月8日開跑，今（29日）由遠東集團董事長徐旭東、遠東SOGO董事長黃晴雯率領一級主管與全體員工造勢，並由台北店與中壢店、新竹店、高雄店連線，以今年31周年的主題，熱切喊出「You’re my best friend！」，歡迎消費者上門，7店、8館全力合攻108億元。

國內外景氣常被視為經濟變數，徐旭東對今年景氣仍抱持樂觀態度，他說今年周慶「準備充裕」，即便股市不佳、景氣不好更要促銷；他認為選舉將至，水、電不漲價是有利的好現象；11月29日大陸國家主席習近平和美國總統川普G20峰會，他也認為雙方會議前必會有好的認知，並不感覺景氣會更糟。

這次周慶，徐旭東祭出「3E策略」，包括E-Commerce、Exclusive、Edit，也就是引進獨家、獨特、精挑的商品，黃晴雯說「有限可支配的所得，消費者更會聰明消費」。

SOGO總經理汪郭鼎松表示，周慶每年都有主題，去年是SOGO 30，今年由營運本部資深副總吳素吟發想的「You’re my best friend」構想，來自櫃姐和顧客感情好，以及來店禮史奴比呼應狗年，帶出「狗是人類最好的朋友」。

近3年授權肖像帶動人潮和業績，前年有Hello kitty、去年是迪士尼系列，尤其是去年的迪士尼系列延伸至跨年和農曆新年，去年第4季業績較前年同期成長15％，今年史奴比也會比照迪士尼拉長至新年。

汪郭鼎松認為零售業不斷改變，且市場愈來愈分眾，為了讓消費者更願意走進賣場，除了改裝，還要善用大數據統計、研究消費者習性，結合線上、線下，將網路導入實體，帶動全館來客數。

周慶常見的預購會，吳素吟表示10多年前最初由SOGO首創帶起風氣，SOGO至今仍維持的獨有特色在於只賣正貨、不賣特惠組，業績分開算，不列在周慶業績，「業績不是只看首日或周年慶期間，年度做好比較重要」。已舉辦6、7年的頂級預購會，今年從喜來登飯店，首次移師香格里拉台北遠東國際大飯店，讓主顧舒適的體驗空間更升級。

5天預購會的品牌和人數都採限定，精選有頂級白金保養系列的美妝品牌，如雅詩蘭黛、蘭蔻、Sisley等10多個品牌，每品牌約30人，總人數300多人，可提早享滿6000送700，吳素吟對於人數和品牌嚴格把關，認為特惠組就是要在周慶開打後才能買，VIP想買特惠組還是要到店才有。

(中時 )