嘉義》馬英九陪同拜票 黃敏惠宅配「聰明的溫暖」給馬

前總統馬英九陪嘉義市長候選人黃敏惠品嘗林聰明沙鍋魚頭美食。（廖素慧攝）

友善列印
中時
前總統馬英九與林聰明一家人為嘉義美食行銷。（廖素慧攝）
民眾吃林聰明沙鍋魚頭巧遇前總統馬英九。（廖素慧攝）

前總統馬英九29日到嘉義市陪同市長候選人黃敏惠拜票，到林聰明沙鍋魚頭店先品嘗美食，黃敏惠說，美食是未來文化的代表，也是推觀光的文化力，嘉義市美食有上米其林的實力，她年節會宅配林聰明沙鍋魚頭給馬前總統，把嘉義的溫暖送到總統家。

馬英九今天中午到林聰明沙鍋魚頭吃午餐，吃了1碗半的嘉義火雞肉飯，讚不絕口，他說，從黃敏惠執政時期就常來吃林聰明沙鍋魚頭，已經數不清楚來幾次了，有一次與林聰明先生的女兒林佳慧在機場偶遇，她邀請他來嘉義吃沙鍋魚頭，她的行銷做得很徹底。

黃敏惠說，馬前總統加持過的美食店家生意都越來越好，沙鍋魚頭、雞肉飯都是馬前總統愛吃的美食，美食是未來文化的代表，也是推觀光的文化力，嘉義市很多美食，有上米其林的實力，未來她將用美食文化行銷嘉義市。

馬英九稱讚黃敏惠過去執政9年的政績是受肯定的，希望讓表現好的前市長繼續為嘉義市做事，他肯定韓國瑜對國民黨的選情有拉抬效果，他認為要鞏固眷村的票源，唯有勤跑努力深耕。

(中時 )

嘉義市林聰明沙鍋魚頭料好實在。（廖素慧攝）
嘉義市林聰明沙鍋魚頭火雞肉飯及涼菜美食。（廖素慧攝）
立院初審通過 監委彈劾要記名投… 花蓮》施金樹競選總部成立 近千…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。