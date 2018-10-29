嘉義》馬英九陪同拜票 黃敏惠宅配「聰明的溫暖」給馬

2018年10月29日 14:15 中時 廖素慧

前總統馬英九與林聰明一家人為嘉義美食行銷。（廖素慧攝）

民眾吃林聰明沙鍋魚頭巧遇前總統馬英九。（廖素慧攝）

前總統馬英九29日到嘉義市陪同市長候選人黃敏惠拜票，到林聰明沙鍋魚頭店先品嘗美食，黃敏惠說，美食是未來文化的代表，也是推觀光的文化力，嘉義市美食有上米其林的實力，她年節會宅配林聰明沙鍋魚頭給馬前總統，把嘉義的溫暖送到總統家。

馬英九今天中午到林聰明沙鍋魚頭吃午餐，吃了1碗半的嘉義火雞肉飯，讚不絕口，他說，從黃敏惠執政時期就常來吃林聰明沙鍋魚頭，已經數不清楚來幾次了，有一次與林聰明先生的女兒林佳慧在機場偶遇，她邀請他來嘉義吃沙鍋魚頭，她的行銷做得很徹底。

黃敏惠說，馬前總統加持過的美食店家生意都越來越好，沙鍋魚頭、雞肉飯都是馬前總統愛吃的美食，美食是未來文化的代表，也是推觀光的文化力，嘉義市很多美食，有上米其林的實力，未來她將用美食文化行銷嘉義市。

馬英九稱讚黃敏惠過去執政9年的政績是受肯定的，希望讓表現好的前市長繼續為嘉義市做事，他肯定韓國瑜對國民黨的選情有拉抬效果，他認為要鞏固眷村的票源，唯有勤跑努力深耕。

(中時 )

嘉義市林聰明沙鍋魚頭料好實在。（廖素慧攝）