花蓮》施金樹競選總部成立 近千人熱情相挺

花蓮縣爭取連任的縣議員施金樹聲稱，這一生最對不起太太（左），默默支持他走這一條不好走的政治路。（范振和攝）

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花蓮縣議員候選人施金樹競選總部成立大會中，不少老朋友前往祝福。（范振和攝）
花蓮曾記麻糬創辦人董椿隆（右）向施金樹致意。（范振和攝）

花蓮縣第一選區縣議員1號候選人施金樹，28日舉行競選總部成立大會，打著「救觀光．拚經濟．顧教育」的訴求，爭取「六連霸」，由於他服務不分藍綠，不管僧俗或工商農漁民，數以百計的支持者情意相挺，場面熱絡。

民進黨籍立委蕭美琴指出，施金樹長期擔任議會建設小組召集人，深入了解花蓮的各項建設，本著熱誠、實在、效率、專業，不但為鄉親解決許多困難的問題，也為社區爭取許多建設，是議會的長青樹，因中央政府在花蓮推動許多建設，需要有經驗、有魄力的在地議員配合推動，施金樹就是最好的人選，他懇請鄉親全力支持。

施金樹說，過去憑藉民主前輩「信介仙」的精神，為民主前途與制衡奔波，20幾年來，他仍堅持這樣的理想，以善良的心，「服務不分藍綠只問民意」，鄉親的小事，就是他的大事，不分假日、日夜，歡喜做甘願受，希望鄉親疼惜，同心打造花蓮成為一個安全健康的城市。

施金樹強調，一路走來，他沒有對不起花蓮鄉親，最對不起的是太太，陪著他、支持他「走這一條不好走的政治路」。花蓮是個好山好水的好所在，目前最重要的是要救觀光、拚經濟，但顧教育也很重要，希望教改愈改愈好，過去傳統的、美好的生活倫理與道德，必須傳承下去，「讓我們的下一代更能堅持本土，疼惜台灣這塊土地」。

(中時 )

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