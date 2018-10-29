高雄》管碧玲痛罵韓國瑜要把摩天輪變摩鐵 網友：其邁穩了

立委管碧玲（左二）現身陳其邁勞工後援會成立活動，手拉手高呼「凍蒜」。（資料照/林宏聰攝）

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中時電子報

民進黨立委邱議瑩在LINE群組指韓國瑜政見是老婆陪睡，並讓高雄只剩下賭跟性愛，上午在陳其邁競選總部召開記者會說她沒失言。民進黨立委管碧玲也不惶多讓，28日晚間邦陳其邁助選時痛批韓國瑜「摩天輪摩鐵」政見練肖話，並直言「讓年輕人上去做那個事情，第一對做完，後面還有人要搭嗎？」網友說「其邁穩了!一堆神隊友!」

民進黨市長候選人陳其邁28日晚間成立鼓山後援會，黨內「雙媽」，總統府秘書長「花媽」陳菊、立委「管媽」管碧玲都到場力挺。管碧玲上台時痛批韓國瑜「摩天輪摩鐵」政見練肖話，並直言「讓年輕人上去做那個事情，第一對做完，後面還有人要搭嗎？」

管碧玲並且激動的問支持者「韓國瑜這樣的候選人來，竟然讓我們選到差點輸輸去，你們甘願嗎？」、「國民黨反年改的勢力支持韓國瑜，中國的勢力支持韓國瑜，現在是要跟美國、日本站在一起，還是要被韓國瑜帶去跟中國一起呢？」管碧玲也痛批，韓國瑜主張要把摩天輪變摩鐵，讓年輕人上去「做那個事情，第一對做完，後面有人要搭嗎？」

相關新聞被轉到PTT，網友說「其邁真的穩了」、「管的女婿先考外交特考好嗎？ 」、「全黨都急了 越來越好笑惹」、「那外面汽車旅館要不要先收掉了.做完當然會有清潔人員阿 廢話..」、「真的各種抹黃 民退黨不抹黃抹黑抹紅就不會選舉嗎」、「救其邁ㄚ救其邁 」、「怎麼會一直在搞笑啦XD」、「dpp好急，越急越穩」、「到底有誰是真心為吉邁的 吉邁不哭」。

(中時電子報)

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