首度合體！楊丞琳攜手李榮浩關懷毛小孩

2018年10月29日 14:10 中時 尤嬿妮

楊丞琳與李榮浩合體推出義賣活動。（愛最大公益平台提供）

楊丞琳與李榮浩合體推出義賣活動。（愛最大公益平台提供）

由Hit Fm聯播網號召的「毛起來愛」關懷流浪動物活動，今年邁入第五年，去年由Elva蕭亞軒親自設計結合貓狗與名人的可愛限量潮T，並找來天王天后們共襄盛舉愛心送暖，義賣善款共募得近150萬元。為了延續對流浪毛小孩的愛，今年邀楊丞琳、李榮浩合體推出「2018毛起來愛DAZZLING貓狗馬卡龍造型禮盒」，限量2000盒義賣，販售所得扣除成本後，全額捐贈給「台灣動物緊急救援小組」。

楊丞琳的愛犬YUMI陪伴她十三年，不論她開心或難過，YUMI總是陪在身邊，對楊丞琳而言，YUMI是家人般的存在，而YUMI今年被診斷出罹患肥大細胞瘤，讓楊丞琳相當心疼，所幸手術後恢復狀況相當良好，而YUMI生病期間也相當堅強、勇敢，讓楊丞琳覺得很貼心與感動。

楊丞琳一聽到要當Hit Fm毛起來愛DAZZLING貓狗馬卡龍禮盒的慈善代言人，立刻無酬答應，而她男友李榮浩私下也有養流浪貓，今年是李榮浩出道五週年，恰巧「毛起來愛」也邁入第五年，李榮浩表示：「義賣活動有意義又可以聊表感謝，更可以幫助毛小孩的慈善活動，是最棒的感恩節禮物！」

毛起來愛馬卡龍禮盒今開放預購，11月8日全台正式發售。販售網址https://www.dazzlingcafesweets.com/pages/dazzlingmacaron。

(中時 )