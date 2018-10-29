高雄》邱議瑩失言　陳其邁：韓國瑜要出來說清楚

2018年10月29日 14:05 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨立委邱議瑩爭議頻傳，昨被流出LINE截圖，她在群組中說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」邱議瑩隨後在該群組致歉，今更大動作開記者會，原本外界預估道歉後就止血，沒料倒邱議瑩竟是死不認錯，更委屈因為是女性就該死被大家攻擊嗎？對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，韓國瑜在公開的場合提到「招商陪睡」的說法，是非常清楚的事情，所以韓國瑜應該出來好好說清楚。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨（28日）在臉書上貼出一張LINE截圖，內容是與民進黨立委邱議瑩在LINE群組內聲稱機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」引發議論。

對於昨日的爭議，民進黨立委邱議瑩今上午出面說明，說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。大家罵她噁心，但提出這些政見的是韓國瑜，她說，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎？

針對邱議瑩記者會上強調絕不認錯的言論，陳其邁今接受記者訪問表示，邱議瑩是在道明中學Line群組發言，對於用字的部分，邱議瑩也在群組道歉，那韓國瑜在公開的場合提到「招商陪睡」的說法，他確實有提到，所以這是不是污辱女性，這是非常清楚的事情，所以韓國瑜應該出來面對，好好的說清楚。

陳其邁認為韓國瑜不應該以「江湖郎中」的語氣來招商，因為招商對一個城市是非常重要的事情，而且韓國瑜的招商內容空洞，還用這種污辱女性的言論、這種誇張的言語霸凌的方式，一個市長候選人應該要有格調，不應該用這種方式。

假如韓國瑜的言論引起一些女性的不滿，在感情上覺得被污辱，韓國瑜應該出來說清楚道歉，不要迴避這個問題。而且韓國瑜的失言也不止這一次，而且作為一個市長，應該要有性別平等的概念，否則作為國際城市的市長候選人，動則以這種污辱女性的言論，這對城市來說不是一件光榮的事情。

而對邱議瑩抱屈自己遭獵巫，陳其邁對此表明，邱議瑩已對她的言論在Line群組道歉，而韓國瑜是在公開的場合，不止一次講到招商陪睡，那這是不是已經涉及到污辱女性，也引起女性團體的反彈和抗議，作為一個直轄市市長候選人，有失言就要道歉。

(中時電子報)