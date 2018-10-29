武陵農場國民賓館及露營區 開放櫻花季預定

2018年10月29日 14:18 中時 王文吉

武陵農場櫻花季吸引數萬遊客上山賞花。（資料照片）

武陵農場櫻花盛開時節，繽紛花朵佈滿山林，令人驚豔。（資料照片）

賞櫻勝地武陵農場預告自11月1日及12月1日起，分別開放明年2月櫻花季的國民賓館及露營區預訂。農場表示，自1月起進入春天花季，由梅花及山櫻花率先登場，2月是紅粉佳人及昭和櫻為主角的櫻花季，3月有霧社山櫻、桃花及蘋果花的接力綻放，4月則是紫藤及牡丹爭豔。

武陵農場栽種山櫻、昭和櫻、八重櫻、霧社櫻等，共計3萬多株，並獨家培育「紅粉佳人」，花色淺粉帶有淡雅香氣。場長袁圖強表示，「紅粉佳人」由台灣山櫻和日本昭和櫻雜交培育而成，目前國內僅武陵有大量栽種，去年10天櫻花季，吸引5萬7千多人上山賞櫻。

袁圖強表示，紅粉佳人花期較一般日本櫻花早，為方便遊客規劃行程，國民賓館自11月1日起，開放明年2月至3月3日訂房，露營區則於12月1日開放訂位，至於交通管制時間明年1月由公路總局召開記者會發布。

武陵農場規劃10處賞櫻熱點，包括櫻桃楓林區、桃園櫻花台、霧社櫻花群、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區及南谷櫻花台等。

武陵農場每年1月起進入花季，首先由梅花及山櫻花打頭陣，2月是紅粉佳人及昭和櫻為主角的櫻花季，3月有霧社山櫻、桃花及蘋果花，4月則是紫藤及牡丹。袁圖強說，武陵農場培育牡丹多年，在高山獨特的環境下，未來將會是本場的明日之星。

(中時 )