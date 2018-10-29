在家種大麻成功販毒牟利 連買家也要買種子跟進

2018年10月29日 14:17 中時 陳淑芬

37歲林姓男子在國外網站，以價值新台幣1萬元的彼特幣購買大麻種子50顆，在住處以水循環系統、燈具照射栽種成16株大麻，收成製成乾燥大麻花約2公斤重，以84萬元賣給張姓男子，目睹林男種大麻的張男也想跟進栽種，林男應要求再上網購買種子轉賣張男。警循線逮捕林男，台中地院依違反毒品防制法判處林男7年1月，仍可上訴。

判決書指出，林男在105年11月間以網際網路連結到國外網站，得知價格後，以價值新台幣1萬元的比特幣向買家購買50顆大麻種子，並透過國際郵寄包裹寄送到位於台中市的住處。

林男私運取得大麻種子後，先以水耕種植法讓種子發芽，再移植到有水循環系統的塑膠瓶，並架設燈具照射，成功栽種出16株大麻植株，他製成乾燥的大麻花2公斤成品。

林男在106年11月間透過通訊軟體聯繫大麻交易，約張姓買家到家交易，將分裝成20包的大麻以每公斤42萬元賣給張男。張、林兩人在107年1月間再度聯繫，張男向林表示要購買大麻種子自己栽種，林男又到國外網站以相同代價再購買50顆大麻種子，收到大麻種子後與張男相約在住處見面，以1萬2千元將大麻種子轉賣給張男，完成交易，林男經警循線逮捕。

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(中時 )