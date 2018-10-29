在家種大麻成功販毒牟利 連買家也要買種子跟進

大麻在台灣被列為第二級毒品，有不少毒販自行在家種植販售。（本報資料照片）

友善列印
中時

37歲林姓男子在國外網站，以價值新台幣1萬元的彼特幣購買大麻種子50顆，在住處以水循環系統、燈具照射栽種成16株大麻，收成製成乾燥大麻花約2公斤重，以84萬元賣給張姓男子，目睹林男種大麻的張男也想跟進栽種，林男應要求再上網購買種子轉賣張男。警循線逮捕林男，台中地院依違反毒品防制法判處林男7年1月，仍可上訴。

判決書指出，林男在105年11月間以網際網路連結到國外網站，得知價格後，以價值新台幣1萬元的比特幣向買家購買50顆大麻種子，並透過國際郵寄包裹寄送到位於台中市的住處。

林男私運取得大麻種子後，先以水耕種植法讓種子發芽，再移植到有水循環系統的塑膠瓶，並架設燈具照射，成功栽種出16株大麻植株，他製成乾燥的大麻花2公斤成品。

林男在106年11月間透過通訊軟體聯繫大麻交易，約張姓買家到家交易，將分裝成20包的大麻以每公斤42萬元賣給張男。張、林兩人在107年1月間再度聯繫，張男向林表示要購買大麻種子自己栽種，林男又到國外網站以相同代價再購買50顆大麻種子，收到大麻種子後與張男相約在住處見面，以1萬2千元將大麻種子轉賣給張男，完成交易，林男經警循線逮捕。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

新郎掀蓋頭見美嬌娘…驚見「柯文… 與16年前犯案手法雷同 清潔工疑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。