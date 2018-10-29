新住民媽媽心事誰人知 社區扮支援團體

2018年10月29日 14:18 中時 劉秀芬

新住民媽媽活動中展現好歌喉，也拿出家鄉菜來交流。（劉秀芬攝）

山區偏鄉新住民配偶生活圈小，心事無法抒發，被家暴無處求援，台南市玉井區新住民配偶多達178名，在區公所協助下，竹圍里成立關懷團體，幫新住民媽媽上代間交流課程，增進生活學習適應能力，連附近楠西、南化區新住民媽媽也聞風而來。

玉井區竹圍社區發展協會總幹事許海龍表示，從社區平日活動中得知，區裡的新住民媽媽們離鄉背井交友圈小，心事無人知，若被家暴也不知如何申請協助，於是社區設計一系列課程，例如親子共同製作社區故事繪本、布袋戲偶，協助新住民媽媽與小孩融入社區團體，學習溝通技巧、工藝技能，進而能轉變成為社區服務者角色，幫助更多新住民媽媽適應環境。

社區也藉由宣導防暴課程，希望達成無家暴社區，研習過程中新住民媽媽能彼此關懷，抒發個人情緒，並從中發掘個案給予協助，透過街坊左鄰右舍友情協助，善用通報系統，加強社區守望相助精神，一來預防家暴個案發生，二來促進代間融合，建構祥和無暴力家庭。

除了宣導防暴，活動課程也讓新住民媽媽從自我介紹開始，打開心防，介紹自己國家及文化，再搭配歌唱、廚藝交流，讓媽媽們展現才華。媽媽們對課程安排非常滿意，也好康逗相報，邀其他區姊妹淘來同歡，還建議里長要繼續開辦，增加運動健身課程。

(中時 )