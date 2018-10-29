台中》台中留鄉率全台之冠！林佳龍：自己的夢想 自己PLAY

台中市工商發展投資策進會29日舉辦「青創圓夢－自己的夢想自己PLAY論壇」，台中市長林佳龍（中）自己的夢想，自己PLAY！」（盧金足攝）

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台中市長林佳龍巡逛現場青創展示攤位，聆聽青年分享創業理念。（盧金足攝）

由市府指導、台中市工商發展投資策進會主辦、台中市青年創業協會協辦的「青創圓夢-自己的夢想自己PLAY論壇」，29日在台中長榮桂冠酒店登場。台中市長林佳龍表示，台中從多元層面挹注資源，鼓勵青年創業，「自己的夢想，自己PLAY！」據調查，台中留鄉率居全台之冠，盼藉該論壇，吸引更多人在台中一圓創業夢。

台中市政府推動「摘星青年、築夢台中」計畫，鼓勵年輕人創業圓夢，林佳龍今日在市府勞工局長黃荷婷、台中市工策會總幹事蔡世寅的陪同下出席論壇活動，台中市青年創業協會理事長潘瑞華等人也共襄盛舉。

林佳龍巡逛現場青創展示攤位，聆聽青年分享創業理念，他強調，台中市是創新創業宜居城市，近年來包括青年希望工程、摘星計畫、青年加農等計畫，都展現成果，市府從產學訓用的人才培育、職涯輔導、創新創業、就業獎勵方案等層面挹注資源。

台中市招商有成、創造就業機會，從105、106至107年上半年，蟬聯六都失業率最低，薪資所得也實質成長，加上社會住宅 、托育一條龍、托老一條龍、10公里公車免費等政策，營造優質生活環境。

「自己的夢想，自己PLAY！」林佳龍表示，縣市合併升格為直轄市之後，市府舉辦許多活動，提供跨業交流的機會，據1111人力銀行民調資訊，台中市留鄉率達84.3％，居全台之冠，青創圓夢論壇邀請創業成功青年及專家分享創業歷程，鼓勵更多青年投入。

台中市工策會總幹事蔡世寅表示，台中市協助青年提升競爭力，並媒合就業、提升就業環境，以從104年起推動的「摘星青年、築夢台中」計畫為例，光復新村、審計新村、摘星山莊3處基地共108個創業單元，並安排專家顧問進行經營輔導，協助解決青年創業初期所面臨的資金、人脈、行銷、通路等問題，讓台中市成為創業友善之都。

該論壇邀請曾參與市府青創計畫輔導的3名案例，包括蔬安鮮農場江啟峰、走走家具宋倍儀、ITHINKING邱國棟分享創業圓夢歷程。也邀請靜宜大學國際事務長楊聲勇分享創業資金管道、風險管控、財務規劃策略；ＴechOrange科技報橘執行長沈貝怡分享透過社群媒體經營，拓展新的行銷管道。

(中時 )

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