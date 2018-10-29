麻辣天后同志夜店開唱 利菁和小鮮肉「親唱會」

2018年10月29日 15:07 時報周刊 林彥君

利菁在〈看我看我〉MV中，露出纖細美腿。(伊林娛樂提供)

利菁和粉絲親親。(伊林娛樂提供)

《麻辣天后傳》主持人利菁日前在同志夜店開唱，她年初推出同名EP《Regine》成績傲人，當時沒有辦簽唱會，此次在夜店開唱，天后果然不同凡響，利菁和伊林小鮮肉男模黃旭穿著古裝登場，黃旭撐著傘，加上下雪造景，重現古裝宮廷劇《延禧攻略》，利菁演唱〈雪落下的聲音〉，兩人借位接吻，超浪漫。利菁演唱不忘提攜新人，被問為什麼選中黃旭，她說「他氣質很好、很帥，我覺得很像富察傅恆。」

利菁開唱誠意十足，一連演唱4首人氣歌曲，包括最近最夯的〈雪落下的聲音〉、〈迷霧〉、〈愛你啊〉與〈看我看我〉組曲、〈魅力新品種〉，氣氛嗨到最高點，連換3套服裝，中間Talking橋段，利菁釋出福利，當天壽星皆可上台和她嘴對嘴KISS，她說自己EP大賣沒有辦簽唱會，但現場倒成了「親唱會」，還有同志帶著姐姐一起參加，姐姐是利菁粉絲，幸運上台和利菁嘴對嘴接吻。

整場親唱會氣氛超嗨，利菁表示，「我很喜歡現場歡樂的感覺，粉絲要我辦簽唱會，我一直沒有辦，對不起大家，竟然在這裡開『親唱會』了。」她強調自己講求平等，在台上親了一位男生，就要與一位女生親，親一位瘦的，就要親一位肉一點的：「我強調平等去對待每一個人。」利菁除現場演唱好聽歌曲，美腿被讚纖細，近期中《延禧攻略》毒的她，開玩笑說，「我真的不走路的，因為『皇后』都坐轎子！」

(時報周刊)