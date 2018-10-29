嘉義》核四燃料棒送回美國 馬英九再批：殺馬找馬

2018年10月29日 14:52 中時 呂妍庭

前總統馬英九再度來到嘉義縣市，為黨籍提名縣市長候選人站台，上午先陪黨籍嘉義縣長候選人吳育仁掃街拜票。（呂妍庭攝）

前總統馬英九再度來到嘉義縣市，為黨籍提名縣市長候選人站台，上午先陪黨籍嘉義縣長候選人吳育仁掃街拜票。（呂妍庭攝）

民眾送上自製的飯糰、紅豆麻糬等讓馬英九當伴手禮。（呂妍庭攝）

賣紅豆麻糬的老闆娘誇馬英九「還是這麼帥？有打玻尿酸嗎？」，讓馬英九聽了哈哈笑。（呂妍庭攝）

前總統馬英九再度來到嘉義縣市，先為黨提名縣長候選人吳育仁站台。（呂妍庭攝）

前總統馬英九再度來到嘉義縣市，陪黨籍嘉義縣長候選人吳育仁掃街拜票。（呂妍庭攝）

國民黨拚翻轉嘉義縣市，今29日前總統馬英九再度來到嘉義縣市，為黨籍提名縣市長候選人站台，上午先到嘉義縣朴子市，陪黨籍嘉義縣長候選人吳育仁掃街拜票，同樣獲得支持者熱烈歡迎，出發前馬英九批小英政府在還沒找到新的替代能源前，且綠能發展得還不夠好時，就把核四燃料棒送回美國，「實在是很荒唐」，指這種作法已不是騎馬找馬，而是殺馬找馬，政策違法常識。

馬英九呼籲支持「以核養綠」公投，認為政策應該是包容性，核綠併存，不是排斥，尤其台灣自有能源很少，無法奢侈地排斥能源，現行核能是污染最少、且效率最高的能源，綠能如發展得很好，取代核能「當然很好」，但現在和可預見的未來都還沒發生。

馬英九並以找工作來比喻，說有工作的人不滿意要換工作，應找到新工作再辭掉舊工作，這就是騎馬找馬，但現在政府的政策，是要在再生能源發展有限時，就把核能廢掉，自然而然就必須依靠大量的火力發電，自然會造成汙染，尤其把核四燃料棒送回美國去拍賣，實在是「荒唐」，直指此舉已不是騎馬找馬，還是棄馬找馬，甚至於殺馬找馬，開玩笑說讓我們姓馬的人聽到情何以堪？

馬英九認為能源政策不該訂時間表，讓政府被迫做了很多違反常識的事情，表示應讓核能留下來，再大力發展綠能，之後再無縫接軌，所以「以核養綠」公投很重要。

上午馬英九在吳育仁、黨籍議員李國勝等人陪同下，在朴子街頭和第2市場與民眾寒暄互動，為吳育仁拉票，有學童現場吹奏陶笛歡迎他，家屬也送陶笛給馬前總統，隨後陸續有民眾送上自製的飯糰、紅豆麻糬等讓馬英九當伴手禮，更有不少民眾主動要求合影留念，馬英九皆來者不拒，賣紅豆麻糬的老闆娘誇馬英九「還是這麼帥？有打玻尿酸嗎？」，讓馬英九聽了哈哈笑。

(中時 )