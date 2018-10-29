台北》若選民可投反對票 姚文智支持率為負數

圖由負數票協會提供

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距離九合一大選不到一個月，負數票協會今天針對台北市長選情發布民調指出，若是在選民可以投反對票的情況下，無黨籍的柯文哲淨支持度24%，國民黨丁守中淨支持度17%，而民進黨姚文智淨支持度則是負1%。

負數票協會在推動台灣選舉，能夠讓選民有投下反對票的權利，日前提出公投案送交中選會，遭中選會打回票，負數票協會正透過各項程序尋求救濟。

根據調查，若是在目前選制下，台北市長柯文哲以34%支持度，領先丁守中的29%，與姚文智的11%，另有12%選民未決定, 2%表示都不支持/投廢票，12%不投票。明確表態總數為75%。

若台北市民若可以投反對票，台北市長柯文哲的支持度達31%、反對則為7%，淨支持度達24%，國民黨台北市長候選人丁守中支持度為20%、反對則為3%，淨支持度達17%，而民進黨台北市長候選人姚文智支持度則僅有9%、反對10%，淨支持度為負1%。

負數票協會理事長張天鷞表示，如果選民可以選擇反對或支持其中一位參選者， 選民會覺得自己一票可以真正表達自己的意見。 這樣會誘發選民投票意欲， 從而增加投票率， 更能真實反映民主競選的意義。

他以台北市選舉為例，若能選擇投反對票，和現在選制比較, 投票率可能高出6％至8％, 以台北市選民215萬人計算，代表13至16萬甚至更多選民會參與投票, 而且這些選民主要是一些「不投票」的中間選民為主，在選情膠著不分上下的情況下，這些中間選民的更積極參與, 就有可能左右誰輸誰贏，也更能表達民意所向。

此次民調由負數票協會委託TVBS進行，調查時間為10月22日至25日，以20歲以上戶籍設在台北市的民眾為對象，有效樣本1105位，在95%信心水準下，抽樣誤差為 ±2.9個百分點以內。

(工商 )

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