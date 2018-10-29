台東》最新民調 台東縣長選舉饒慶鈴穩定領先劉櫂豪

2018年10月29日 14:36 工商 崔慈悌

年底台東縣長選戰，國民黨雖然鬧分裂，不過ETtoday新聞雲今天公布最新民調，目前國民黨饒慶鈴的支持度36.7%，領先民進黨劉櫂豪的25.9%將近一成一，其餘候選人支持度均不到5%，後續選情如無出現太大轉折變化，饒慶鈴應能延續國民黨在台東縣的長期執政。

這份調查是《ETtoday新聞雲》在2018年10月17日至10月21日透過結合網路與電話訪問調查，進行「台東縣長選情追蹤調查」，共計完成1,375份有效樣本。

調查結果針對設籍於台東縣民眾進行分析發現，有36.7%支持國民黨饒慶鈴，而25.9%支持民進黨劉櫂豪，兩人差距10.8個百分點，而退出國民黨參選的無黨籍鄺麗貞支持度僅為4.6%，另兩位無黨籍參選人彭權國及黃裕斌則分別獲4.0%及1.3%的支持，但仍有4.3%表示都不支持，23.1%則未表態，後續選情變化仍有待觀察。

相較於今年4月的調查結果，國民黨饒慶鈴的支持度從34.1%略增為36.7%；反觀民進黨劉櫂豪的支持度則從27.8%略減為25.9%，顯示兩人支持度又拉開至目前約一成一幅度。

進一步與台東縣民的基本資料交叉分析發現，饒慶鈴在女性、40歲以上及臺東市、蘭嶼鄉、卑南鄉、延平鄉、關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、海端鄉、綠島鄉等族群均獲得明顯優勢的支持度；反觀劉櫂豪則僅在20~39歲族群獲得相對較高的支持度。

另從政黨傾向來看，劉櫂豪獲得所屬政黨認同者的支持達82.6%，高於饒慶鈴獲得的76.2%。然而在政黨傾向中立者的支持度，饒慶鈴則是領先劉櫂豪(27.4%：19.2%)。

另詢問受訪者認為目前台東縣最需要解決的問題是什麼？前兩名分別是「交通建設」(50.4%)及「經濟發展」(43.8%)，均有四成三以上比例被台東縣民提及最需要解決，在距離投票不到一個月的最後衝刺階段，候選人可再思考如何在這兩個議題上，提出對自己的選情再加分的政見願景，以增加贏得縣長選舉的機會。

這份民調是在2018年10月17日至10月21日進行調查，有效樣本數為1,375份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.6%。

(工商 )