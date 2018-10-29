清除兩蔣威權促轉會研擬新台幣改版 李明賢痛罵腦殘

2018年10月29日 14:35 中時電子報 邱文秀

央行總裁楊金龍（圖）4月2日在立法院財政委員會備詢時再度重申，目前央行並無新台幣改版計畫，強調新台幣改版主要是根據當時的偽鈔比率。(中央社)

新台幣改版去肖像 雕刻師揭密人像神韻難偽造

才剛爆出「東廠」事件不久，促轉會將兩蔣銅像視為威權象徵，正展開歷次國幣改版研究，屆時紙鈔、硬幣上的蔣介石頭像將改版更新，目前尚無時間表。國民黨台北市議員參選人李明賢痛罵，促轉會對新台幣這麼有意見，要不要自己先宣布放棄領取高薪水?一邊領國家公帑一邊罵公帑，這不是腦殘甚麼是腦殘?

前「促轉委員會」副主委張天欽被媒體踢爆在內部會議中，要求部屬查處當年「鄭南榕自焚案」侯友宜所扮演的角色，甚至直指「沒有操作，很可惜」、「選舉考量用字要辛辣」、「投侯一票等於投汙垢一票」。

匪夷所思的是，張天欽竟然和幕僚們將促轉會比擬成明朝「東廠」，殊不知東廠是由俗稱「閹逆」的太監組成，專司屈從上意、不擇手段、製造冤錯假案的機構。

才剛爆出「東廠」事件不久，促轉會又盯上新台幣改版，促轉會將兩蔣銅像視為威權象徵，正展開歷次國幣改版研究，屆時紙鈔、硬幣上的蔣介石頭像將改版更新，目前尚無時間表。

今年三月立委賴士葆及徐永明等便質詢過促轉會新台幣改版事件，央行總裁楊金龍首度鬆口，指如果促轉會（促進轉型正義委員會）決定要改版，央行是政府機關，會配合去做，一切依法行政。

楊金龍表示，促轉會如果認定新台幣部分圖案具有威權象徵，決定要進行改版，央行會去做，但其他有些是動物、教育等圖案，應該沒有改版需要，「現行的新台幣很好用、技術很高，偽鈔、幣非常低」；未來如果要改版，將成立「圖案諮詢委員會」，尤其加入公民參與，徵求各界設計的圖案，「會當做一個選項」。

央行發行局局長施遵驊補充，針對新台幣改版須付出500億元代價的說法，指的是所有的鈔、幣全部改版，加上周邊費用，也就是全部回收推出新版；且全部汰換估計需費時六年，其中鈔券改版估計要花費113億元、硬幣改版要372億元，加上其他的相關作業成本，合計至少約500億元。

李明賢轉發相關新聞，痛批促轉會（又稱東廠）對新台幣這麼有意見，要不要自己先宣布放棄領取高薪水?一邊領國家公帑一邊罵公帑，這真不是腦殘甚麼是腦殘?

底下網友也痛罵「改版之後，新臺幣就比較值錢嗎？？？腦殘」、「改你老木！沒事又要亂花錢了！」、「 又亂花錢！拿來幫人民加薪不好嗎？」、「現今台灣另一個威權已經形成，促轉會要先處理，消滅它。」

(中時電子報)