彰化》變藍天？王惠美民調領先魏明谷

2018年10月29日 14:40 工商 崔慈悌

蔡英文、賴清德近日密集合體赴彰化為現任縣長魏明谷固票，不過根據《台灣競爭力論壇》今天公布的最新民調，國民黨王惠美支持度達33.4%，領先民進黨籍魏明谷的23.9%達9.5個百分點，綠色執政的彰化縣有可能在年底翻盤。

彰化縣長魏明谷主打綠能議題，要把彰化打造成「風光大縣」，期盼能打破彰化縣歷屆民進黨籍縣長均只維持一任的魔咒，為守住綠色執政，蔡英文28日已是第八度赴彰化輔選，行政院長賴清德近日也密集前往為魏明谷造勢，希望能扭轉民進黨在中台灣的選情。

根據《台灣競爭力論壇》最新民調顯示，國民黨的王惠美以33.4％領先民進黨魏明谷的23.9％。其餘無黨籍的白雅燦、黃文玲與洪敏雄等皆不到3％，有3％不會去投票，另有35.5％尚未表態。

以彰化8個非原住民議員選區劃分來看，除社頭鄉、田中鎮、二水鄉的第6選區外，王惠美的支持度皆領先魏明谷7.5到28.6個百分點；差距從多至少依序為：第3選區領先28.6％、第5選區領先25.5％、第7選區領先19.8％、第8選區領先15.5％、第2選區領先14.2％、第1選區領先12.6％、第4選區領先7.5％。

民調中也詢問彰化縣民的政黨支持度，支持是國民黨的有26.8％、民進黨12.9％、時代力量4.6％、親民黨1.6％，其餘政黨不到1％。若將民進黨、時代力量與台聯等合併計算，泛綠陣營的支持度有17.6％。國民黨、親民黨與新黨的泛藍有29％。另有52.4％市民中立或無反應。

競爭力論壇執行長謝明輝表示，即便蔡英文、賴清德昨日到彰化市參加魏明谷競選總部成立大會，但在蔡、賴二人不滿意度皆高過滿意度，兩人已成票房毒藥，恐對魏明谷艱困選情只是雪上加霜。

此次民調是由台灣競爭力論壇學會，於10月24日至25日委託全國公信力民調公司進行，有效樣本共計1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3％，

(工商 )