比去年好！6成6新鮮人上工 起薪突破28K

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yes123求職網今（29）公布最新「職場菜鳥試用期與企業評分調查」指出，今年新鮮人從投遞履歷到被錄取，平均花2.6個月，目前有66.5％的新鮮人已順利上工，獲得正職工作機會，該比例較去年略高；調查並指出，今年新鮮人平均起薪28,327元，不僅創下該單位2013年以來的調查新高紀錄，也突破28K大關。

yes123調查顯示，今年畢業或役畢的新鮮人，42％目前「已經找到第一份正職工作，而且在職中」，19％「換了第二份(含)以上的正職工作，而且在職中」，5.5％「已經找到第一份，或第二份(含)以上的正職工作，而且準備開始上班」，合計共66.5％目前獲得正職工作，略高於去年同期的65.7％。

不過，仍有19.4％「還沒找到第一份正職工作」，略低於去年同期的20.4％。其餘還有7.5％「曾經找到第一份正職工作，但目前離職，正在找下一份」，6.6％「換了第二份(含)以上的正職工作，但目前離職，正在找下一份」。

yes123指出，不論現在仍在職、剛離職，或者準備開始上班，此次調查發現，從投遞履歷到被錄取平均花2.6個月，才找到一份正職工作。而上工後，社會新鮮人期許自己早日融入工作，調查顯示，新鮮人平均估計自己花1.5個月適應企業環境。

上述「職場菜鳥試用期與企業評分調查」由yes123求職網於2018年10月4日到10月17日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且今年畢業或退伍(免役)的會員，總計回收有效問卷共1,106份，在95％信心水準下，誤差值為正負2.95％。

(工商 )

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