半路做錯即時修改 張慶承奪全國車床賽冠軍

2018年10月29日 14:42 中時 劉秀芬

全國工業類科實作競賽今年邁入第四屆，共有28所高工職56名選手大PK。（勞動部雲嘉南分署提供）

比賽中一度因看錯圖面而做錯，就讀草屯商工機械科三年級的張慶承，靠著個人純熟技術後來居上，在全國工業類科實作競賽中獲車床組冠軍，抱走5萬元獎金與獎盃。

今年邁入第四屆的全國工業類科實作競賽，由勞動部雲嘉南分署、國立虎尾科大與友嘉集團合作辦理，賽事分為車床組及模具組，共有來自全國28所高工職56名選手大PK，考驗選手個人技術、專注度與臨場反應。

「比賽發現尺寸做錯，感覺很剉。」89年次的張慶承說，車床比賽就是要把圖樣化為成品，包括工件的尺寸大小、精準度都是影響勝負關鍵。在比賽中一度因看錯圖面而做錯，張慶承說，還好及時發現，調整心態後進行修正直到比賽最後，在宣布獲獎那一刻，他還不太相信，直呼「太幸運」！

家裡開廢五金工廠，張慶承從小對機械領域產生濃厚興趣，國中參加技藝班練技術，高中時也爭取當選手，去年參加全國技能競賽雖未獲得好成績，但指導老師陳世斌說，張慶承課後總是一再練習，努力發現問題去解決。張慶承說，得獎是莫大肯定，會再努力精進技術，持續突破自己，未來希望能成為國手、參加國際技能競賽。

雲嘉南分署長柯呈枋指出，業界對車床與模具技術人才需求量大，近年分署積極透過競賽與產學訓專班等方式，落實產官學三方合作，要將人才向下扎根並導入就業市場。柯呈枋說，車銑床技術可從事模具設計工程師、機具操作技術員等，入門起薪約25K左右，累積一定經驗後，薪資可望超過40K以上，歡迎有志青年朋友加入。

(中時 )