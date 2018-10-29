彰化市資源回收場火警 濃煙竄天幸無人傷

2018年10月29日 15:02 中時 謝瓊雲

市區回收場正午時分發生火警，引發不少用餐民眾關注。中部白天天氣晴朗能叫度高，火警引發的濃煙直竄天際，3公里以外也能清楚看見。(謝瓊雲翻攝)

彰化市大埔商圈一家資源回收場29日中午時分驚傳火警，近日秋高氣爽、天氣晴朗，濃濃黑煙直竄市區天際令人憂心，所幸消防隊迅速以泡沫撲滅火勢、無人傷亡，現場燒毀20平方公尺，起火原因、財損有待調查釐清。

中部白天天氣晴朗能叫度高，火警引發的濃煙直竄天際，3公里以外也能清楚看見。(謝瓊雲翻攝)

資源回收場位在彰化市大埔路延平段，鄰近大埔黃昏市場，火警靠近商圈、住宅區，正午時分引發許多用餐民眾關注，不少網友都紛紛拍下火警當時濃煙竄天影像，還反應「臭臭的」。

消防人員到場後評估火場狀況，出動最新救災車輛化學泡沫車搶救，從廠區火場外往內噴灌，細緻泡沫強力滲透，迅速在十分鐘內撲滅火勢，救火效率比水車水柱還來得快。回收場內一名員工在火警發生時就以機警逃出廠區，躲過一劫。

彰化縣消防局出動最新救災設備化學泡沫車迅速在十分鐘內撲滅火勢。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣消防局指出，獲報後出動29名義消和消防人員趕抵，並調派水箱車4台、雲梯車1台、化學車2台、水庫車3台、救護車1台、器材車1台，前往搶救，火警原因尚待釐清。

(中時 )