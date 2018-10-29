高雄》「陪睡說」惹議 陳其邁批：韓國瑜江湖郎中沒市長格調

民進黨高雄市長候選人陳其邁（右）29日針對「陪睡說」回應，國民黨市長候選人韓國瑜應該好好面對、說清楚。（張立勳攝）

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立委邱議瑩指控國民黨高雄市長候選人韓國瑜「陪睡說」惹議，民進黨高雄市長候選人陳其邁29日批評，招商對城市很重要，但像韓國瑜這樣江湖郎中賣藥方式，沒有市長候選人的格調，他要求韓應該好好面對、公開道歉，質疑韓「道歉有這麼困難嗎？」

邱議瑩在LINE指稱「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發外界爭議，陳其邁今天下午北上接受電視台專訪前指出，邱議瑩在內部群組發言，對用字部分已道歉，韓國瑜在公開場合提出招商陪睡的說法，汙辱女性是非常清楚的事情，韓應該好好面對、說清楚。

陳其邁說，招商對城市來說非常重要，但韓國瑜這樣像江湖郎中賣藥方式，在招商內容空洞情況下，卻出現汙辱女性、霸凌言語，當市長要有一定的格調，所以請韓出來面對，好好說清楚。

他表示，韓國瑜的言論引起女性朋友覺得被汙辱，若講錯話就應該公開道歉，不應該迴避，韓失言也不只這一次，做為市長候選人對性別平等應該要有更正確觀念，否則做為一個國際城市的市長，動輒涉及汙辱女性的言論，對城市來講不是光榮的事。

會不會覺得邱議瑩委屈、怕影響選情？陳其邁說，邱議瑩已在LINE內部群組表達歉意，但韓國瑜在公開場合不只一次講到招商陪睡，涉及汙辱女性，引起婦女團體反彈，做為直轄市市長候選人有失言就該道歉，邱已在群組道歉，韓也該公開道歉，這是市長候選人要勇敢面對的，道歉有這麼困難嗎？這是對婦女權益保障和女權尊重，這是一個人權或市長格局問題。

至於陳其邁近來頻頻北上受訪，選戰策略是否改變？陳其邁指出，他把握所有能跟選民接觸的機會，不論是專訪或客廳會，甚至跟年輕朋友在不同場合直播，用最有效溝通方式，直接面對選民做政策說明。

(中時 )

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