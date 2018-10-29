昕淇科技涉假交易美化財報 負責人被起訴

2018年10月29日 14:59 中時 陳志賢

「昕淇科技」負責人徐一弘，為讓公司於2015年興櫃，被控與徐妻施女、張姓財務長共謀，以假交易墊高所得731萬6000元後，發行普通股1500萬股，事後檢調偵辦時，高姓業者作偽證稱與昕淇簽有網路遊戲設計合約。台北地檢署今違反商業會計法、偽證罪嫌起訴徐男共4人。

檢方調查，徐一弘等人規劃昕淇公司將於2015年向櫃買中心申報首次辦理公開發行股票，並完成興櫃。但昕淇2013年度淨損1285萬6千元，且2014年再度虧損，無法如期完成公開發行。

徐男等人假裝與其他廠商建設網站、設計或販售網路遊戲軟體等合約，另籌覓資金匯入公司帳戶，藉此美化營收。

張姓財務長找來徐妻等4家公司，虛偽簽訂網站設計開發維護合約、網路遊戲軟體設計購買合約；另高姓網咖業者牽線假簽網路遊戲軟體設計購買合約，假交易共2600萬元，製作2014年度及2013年財報。

昕淇公司以假交易方式，製造公司淨利731萬6000元假象，2015年8月順利辦理公開發行普通股1500萬股，總金額1.5億，同年9月1日向櫃買中心申報生效。

2015年3月，徐男3人為要還款，填寫不實會計憑證，指示員工出帳2000萬元，假裝這是公司購買軟體費用。8月又匯款近5900萬。

(中時 )